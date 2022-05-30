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الاثنين 30 أيار 2022 ساعة 19:19

قائد الثورة : الاهتمام بالطاقات الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر

قائد الثورة : الاهتمام بالطاقات الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر
وشدد قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي ، لدى استقباله مساء اليوم الاثنين الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان والوفد المرافق على إن طاقات توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات تتجاوز بكثير المستوى الحالي وينبغي نظرا الى سياسة الحكومة الايرانية القاضية بتعزيز العلاقات مع الجيران ، ان تشهد العلاقات بين البلدين تغييرا جذريا.

واشار قائد الثورة الإسلامية إلى القواسم المشتركة التاريخية والدينية والثقافية واللغوية العميقة بين إيران وطاجيكستان ووصف البلدين بانهما تربطهما اواصر اشبه بالقرابة والاخوة.

وأشاد آية الله خامنئي بجهود الرئيس الطاجيكي لنشر اللغة الفارسية ، مشيراً إلى أول زيارة خارجية للسيد رئيسي كانت إلى طاجيكستان وأكد أن انجاز هذه الزيارة يظهر التزام الحكومة بتوسيع العلاقات مع طاجيكستان ، وأن مستوى العلاقات قد ارتفع في العام الماضي ، لكنه ما زال بعيدا عن النقطة المنشودة.

وقيّم سماحته قدرات إيران التقنية والهندسية والصناعية والعلمية على أنها مهمة للغاية لمساعدة طاجيكستان ، مضيفًا أنه من أجل الاستفاده من هذه القدرات وتوسيع التعاون بشكل جدي ، ينبغي للجنة المشتركة أن تخطط بجدية وتجدول جميع الوثائق الموقعة للوصول إلى مرحلة التنفيذ.

وأعتبر قائد الثورة الاسلامية وجود المناخ المتنوع في إيران والأراضي والسهول الشاسعة والتطورات العلمية والتكنولوجية والصناعية والشركات المعرفية في إيران ، فضلاً عن المياه الوفيرة والمناجم الواسعة في طاجيكستان بانها أساس للنهوض بالتعاون المشترك وقال أنه برغم اجراءات الحظر فان الجمهورية الاسلامية الايرانية أحرزت تقدمًا جيدًا في مختلف المجالات ، ولولا الحظر لما تحقق هذا التقدم لأن الحظر جعلنا نعتمد على طاقاتنا وقدراتنا الداخلية.
رقم : 996852
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