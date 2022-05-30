الاحتلال يواصل اعتداءاته بحق الفلسطينيين

واقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.



وداهم المستوطنون المسجد على شكل مجموعات انطلقت من جهة باب المغاربة، وصولا إلى باب السلسلة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.



وتواصلت اعتداءات المستوطنين الاستفزازية في الخليل، فقد شارك مئات المستوطنين، اليوم، في مسيرة استفزازية انطلقت من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل.



وجاب المستوطنون حارات البلدة القديمة، وصولا إلى الحرم الإبراهيمي وشارع الشلالة ومن ثم إلى تل الرميدة وسط الخليل، رافعين الأعلام الإسرائيلية ، تحت حماية جيش الاحتلال.



وأغلقت قوات الاحتلال المحلات التجارية للمواطنين، وانتشرت بشكل كثيف لحماية المستوطنين.



وفي بلدة جالود جنوب نابلس، شرع مستوطنون، ببناء بؤرة استيطانية جديدة، فوق أراضي البلدة.



جاء ذلك عقب عمليات التجريف في محيط البؤرة الاستيطانية "احيا" المقامة على الأراضي الجنوبية لبلدة جالود.



كما شهد جنوب نابلس اعتداءات أخرى للمستوطنين، حيث أصيب ستة مواطنين بجروح مختلفة، خلال مهاجمة مستوطنين مدرسة عوريف الثانوية للبنين، بحماية قوات الاحتلال.



وهاجم المستوطنون المدرسة بالحجارة، وحاصروا المعلمين لمدة نصف ساعة، كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المدرسة، ما أدى لإصابة عدد من المعلمين بالاختناق.



وفي سياق متصل، شارك مئات المستوطنين من مستوطنة "ايتمار"، بمسيرة استفزازية، نظمت قرب حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.



وأدت المسيرة إلى إعاقة حركة التنقل على معبر بلدة عورتا وحاجز حوارة .



وتواصلت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في مدن الضفة الغربية، فقد استولت قوات الاحتلال على جرافة كانت تعمل في أرض مواطن في منطقة "ام ريحة" في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ومنعت صاحب الأرض من بناء خزان مياه فيها.



كما استولت قوات الاحتلال على الجرافة المملوكة للمواطن بسام جمال، من نزلة زيد في طولكرم، وتم نقلها إلى داخل المستوطنة واعتقاله.



وفي قلقيلية ردمت قوات الاحتلال بئر مياه في المنطقة الغربية من بلدة راس عطية، جنوب قلقيلية، واستولت على معداته، لمنع المزارعين من الاستفادة منها.



ولم تسلم مسافر يطا من ممارسات الاحتلال، فقد أخطرت بهدم منزلين بمسافر يطا، جنوب الخليل، حيث سلمت كل من المواطنين ال ناجح كعابنة إخطارا بهدم منزله في التجمع البدوي أم قصة، والمواطن محمد إبراهيم الاتيمين، منطقة خشم الدرج، بحجة البناء بدون ترخيص.



وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 9 شبان من منطقة باب العامود، وفرضت إجراءات مشددة وتفتيشا على كل من يمر من المنطقة.



في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية العيسوية شرق القدس المحتلة، برفقة كلاب بوليسية وداهمت متجرا هناك.



واعتقلت قوات الاحتلال المواطن عمار عوني مفلح، بعد أن اعتدت عليه بالضرب، في الشارع الرئيسي في حوارة جنوب نابلس. كما اعتقلت الشاب جهاد أيمن عويس (22 عاما)، بعد أن فتشت مركبته في القرية المذكورة. أما في طوباس فأقدمت قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون"، على اعتقال الشاب فادي دراغمة من أمام منزله.



يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس 50 مواطنا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، من محيط منطقة باب العامود ومن داخل أحياء البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وفق ما أفاد به نادي الأسير.