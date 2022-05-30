الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 30 أيار 2022 ساعة 21:02

الاحتلال يواصل اعتداءاته بحق الفلسطينيين

الاحتلال يواصل اعتداءاته بحق الفلسطينيين
واقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وداهم المستوطنون المسجد على شكل مجموعات انطلقت من جهة باب المغاربة، وصولا إلى باب السلسلة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وتواصلت اعتداءات المستوطنين الاستفزازية في الخليل، فقد شارك مئات المستوطنين، اليوم، في مسيرة استفزازية انطلقت من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل.

وجاب المستوطنون حارات البلدة القديمة، وصولا إلى الحرم الإبراهيمي وشارع الشلالة ومن ثم إلى تل الرميدة وسط الخليل، رافعين الأعلام الإسرائيلية ، تحت حماية جيش الاحتلال.

وأغلقت قوات الاحتلال المحلات التجارية للمواطنين، وانتشرت بشكل كثيف لحماية المستوطنين.

وفي بلدة جالود جنوب نابلس، شرع مستوطنون، ببناء بؤرة استيطانية جديدة، فوق أراضي البلدة.

جاء ذلك عقب عمليات التجريف في محيط البؤرة الاستيطانية "احيا" المقامة على الأراضي الجنوبية لبلدة جالود.

كما شهد جنوب نابلس اعتداءات أخرى للمستوطنين، حيث أصيب ستة مواطنين بجروح مختلفة، خلال مهاجمة مستوطنين مدرسة عوريف الثانوية للبنين، بحماية قوات الاحتلال.

وهاجم المستوطنون المدرسة بالحجارة، وحاصروا المعلمين لمدة نصف ساعة، كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المدرسة، ما أدى لإصابة عدد من المعلمين بالاختناق.

وفي سياق متصل، شارك مئات المستوطنين من مستوطنة "ايتمار"، بمسيرة استفزازية، نظمت قرب حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.

وأدت المسيرة إلى إعاقة حركة التنقل على معبر بلدة عورتا وحاجز حوارة .

وتواصلت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في مدن الضفة الغربية، فقد استولت قوات الاحتلال على جرافة كانت تعمل في أرض مواطن في منطقة "ام ريحة" في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ومنعت صاحب الأرض من بناء خزان مياه فيها.

كما استولت قوات الاحتلال على الجرافة المملوكة للمواطن بسام جمال، من نزلة زيد في طولكرم، وتم نقلها إلى داخل المستوطنة واعتقاله.

وفي قلقيلية ردمت قوات الاحتلال بئر مياه في المنطقة الغربية من بلدة راس عطية، جنوب قلقيلية، واستولت على معداته، لمنع المزارعين من الاستفادة منها.

ولم تسلم مسافر يطا من ممارسات الاحتلال، فقد أخطرت بهدم منزلين بمسافر يطا، جنوب الخليل، حيث سلمت كل من المواطنين ال ناجح كعابنة إخطارا بهدم منزله في التجمع البدوي أم قصة، والمواطن محمد إبراهيم الاتيمين، منطقة خشم الدرج، بحجة البناء بدون ترخيص.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 9 شبان من منطقة باب العامود، وفرضت إجراءات مشددة وتفتيشا على كل من يمر من المنطقة.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية العيسوية شرق القدس المحتلة، برفقة كلاب بوليسية وداهمت متجرا هناك.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن عمار عوني مفلح، بعد أن اعتدت عليه بالضرب، في الشارع الرئيسي في حوارة جنوب نابلس. كما اعتقلت الشاب جهاد أيمن عويس (22 عاما)، بعد أن فتشت مركبته في القرية المذكورة. أما في طوباس فأقدمت قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون"، على اعتقال الشاب فادي دراغمة من أمام منزله.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس 50 مواطنا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، من محيط منطقة باب العامود ومن داخل أحياء البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وفق ما أفاد به نادي الأسير.
رقم : 996868
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة : الاهتمام بالطاقات الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر
قائد الثورة : الاهتمام بالطاقات الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر
سلامي:سنثأر لدم الشهيد "خدايي"من الاعداء
سلامي:سنثأر لدم الشهيد "خدايي"من الاعداء
30 أيار 2022
قائد حرس الثورة الاسلامية متوعدا: سنثأر للشهيد صياد خدائي
قائد حرس الثورة الاسلامية متوعدا: سنثأر للشهيد صياد خدائي
30 أيار 2022
الأكراد في السباق الرئاسي... من الحرب أولاً إلى السلام أخيراً
الأكراد في السباق الرئاسي... من الحرب أولاً إلى السلام أخيراً
30 أيار 2022
بعيداً عن إسبانيا.. الجزائر تحسم ملف تزويد أوروبا بالغاز
بعيداً عن إسبانيا.. الجزائر تحسم ملف تزويد أوروبا بالغاز
30 أيار 2022
"مسيرة الأعلام" تنذر بحرب جديدة.. الكرة في ملعب "إسرائيل"؟
"مسيرة الأعلام" تنذر بحرب جديدة.. الكرة في ملعب "إسرائيل"؟
30 أيار 2022
رئيسي: على دول المنطقة العمل بمسؤولياتها تجاه مشكلة العواصف الغبارية
رئيسي: على دول المنطقة العمل بمسؤولياتها تجاه مشكلة العواصف الغبارية
30 أيار 2022
قائد القوة الجوية الايرانية: نولي اهتماما خاصا بالطائرات المسيرة
قائد القوة الجوية الايرانية: نولي اهتماما خاصا بالطائرات المسيرة
28 أيار 2022
القسام: خلال معركة سيف القدس وجهنا الصفعة الأكبر بضرب ‘‘تل أبيب‘‘
القسام: خلال معركة سيف القدس وجهنا الصفعة الأكبر بضرب ‘‘تل أبيب‘‘
28 أيار 2022
رسالة الناقلتين اليونانيتين.. الصاع بصاعين
رسالة الناقلتين اليونانيتين.. الصاع بصاعين
28 أيار 2022
الانتفاضة الثالثة.. انتفاضة القضاء على الكيان الصهيوني
الانتفاضة الثالثة.. انتفاضة القضاء على الكيان الصهيوني
28 أيار 2022
كيف انتصرت حماس بمعركة الوعي على "إسرائيل"؟
كيف انتصرت حماس بمعركة الوعي على "إسرائيل"؟
27 أيار 2022
الانتفاضة الثالثة، انتفاضة القضاء على الكيان الصهيوني
الانتفاضة الثالثة، انتفاضة القضاء على الكيان الصهيوني
27 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد حرس الثورة الاسلامية متوعدا: سنثأر للشهيد صياد خدائي
"مسيرة الأعلام" تنذر بحرب جديدة.. الكرة في ملعب "إسرائيل"؟
رسالة الناقلتين اليونانيتين.. الصاع بصاعين
الانتفاضة الثالثة.. انتفاضة القضاء على الكيان الصهيوني