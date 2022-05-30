الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 30 أيار 2022 ساعة 21:05

الإمارات والاحتلال يوقعان اتفاقية للتجارة الحرة في دبي

الإمارات والاحتلال يوقعان اتفاقية للتجارة الحرة في دبي
وقال مسؤولون بوزارة الاقتصاد في كيان الاحتلال إن "إسرائيل" والإمارات ستوقعان اتفاقية للتجارة الحرة في دبي غدا الثلاثاء.

وأضافت الوزارة أنه "سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على 96 بالمئة من المنتجات، بما في ذلك المنتجات الغذائية والزراعية ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية، وتشمل الاتفاقية أيضا اللوائح التنظيمية والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية".

وكان الاحتلال والإمارات اختتما مفاوضات بشأن هذه الاتفاقية في الأول من أبريل الماضي.

وذكرت وزارة الاقتصاد في كيان الاحتلال، في بيان آنذاك، أن "الاتفاق يشمل اللوائح التنظيمية والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية وسيسري بعد توقيع وزيري اقتصاد البلدين على الاتفاق والتصديق عليه“.

وبدأت العلاقات الرسمية بين الإمارات وكيان الاحتلال أواخر 2020 ضمن اتفاقية خيانية تمت بوساطة أمريكية وشملت أيضا البحرين والمغرب والسودان.
مصدر : وكالات
رقم : 996870
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة : الاهتمام بالطاقات الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر
قائد الثورة : الاهتمام بالطاقات الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر
سلامي:سنثأر لدم الشهيد "خدايي"من الاعداء
سلامي:سنثأر لدم الشهيد "خدايي"من الاعداء
30 أيار 2022
قائد حرس الثورة الاسلامية متوعدا: سنثأر للشهيد صياد خدائي
قائد حرس الثورة الاسلامية متوعدا: سنثأر للشهيد صياد خدائي
30 أيار 2022
الأكراد في السباق الرئاسي... من الحرب أولاً إلى السلام أخيراً
الأكراد في السباق الرئاسي... من الحرب أولاً إلى السلام أخيراً
30 أيار 2022
بعيداً عن إسبانيا.. الجزائر تحسم ملف تزويد أوروبا بالغاز
بعيداً عن إسبانيا.. الجزائر تحسم ملف تزويد أوروبا بالغاز
30 أيار 2022
"مسيرة الأعلام" تنذر بحرب جديدة.. الكرة في ملعب "إسرائيل"؟
"مسيرة الأعلام" تنذر بحرب جديدة.. الكرة في ملعب "إسرائيل"؟
30 أيار 2022
رئيسي: على دول المنطقة العمل بمسؤولياتها تجاه مشكلة العواصف الغبارية
رئيسي: على دول المنطقة العمل بمسؤولياتها تجاه مشكلة العواصف الغبارية
30 أيار 2022
قائد القوة الجوية الايرانية: نولي اهتماما خاصا بالطائرات المسيرة
قائد القوة الجوية الايرانية: نولي اهتماما خاصا بالطائرات المسيرة
28 أيار 2022
القسام: خلال معركة سيف القدس وجهنا الصفعة الأكبر بضرب ‘‘تل أبيب‘‘
القسام: خلال معركة سيف القدس وجهنا الصفعة الأكبر بضرب ‘‘تل أبيب‘‘
28 أيار 2022
رسالة الناقلتين اليونانيتين.. الصاع بصاعين
رسالة الناقلتين اليونانيتين.. الصاع بصاعين
28 أيار 2022
الانتفاضة الثالثة.. انتفاضة القضاء على الكيان الصهيوني
الانتفاضة الثالثة.. انتفاضة القضاء على الكيان الصهيوني
28 أيار 2022
كيف انتصرت حماس بمعركة الوعي على "إسرائيل"؟
كيف انتصرت حماس بمعركة الوعي على "إسرائيل"؟
27 أيار 2022
الانتفاضة الثالثة، انتفاضة القضاء على الكيان الصهيوني
الانتفاضة الثالثة، انتفاضة القضاء على الكيان الصهيوني
27 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد حرس الثورة الاسلامية متوعدا: سنثأر للشهيد صياد خدائي
"مسيرة الأعلام" تنذر بحرب جديدة.. الكرة في ملعب "إسرائيل"؟
رسالة الناقلتين اليونانيتين.. الصاع بصاعين
الانتفاضة الثالثة.. انتفاضة القضاء على الكيان الصهيوني