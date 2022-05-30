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الاثنين 30 أيار 2022 ساعة 21:06

الإمارات والبحرين تدينان اقتحام المستوطنين للأقصى

الإمارات والبحرين تدينان اقتحام المستوطنين للأقصى
وفي بيان لها، جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية "موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه.

كما دعت أبوظبي لـ"ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى" حسب جاء في البيان.
وفي سياق متصل أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن استنكارها بشدة لقيام مستوطنين متطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، باعتباره استفزازاً لمشاعر المسلمين.

تاتي هذه الادانة في الوقت الذي قامت الامارات والبحرين بتطبيع علاقاتهما مع كيان الاحتلال الاسرائيلي بشكل علني عام 2020 برعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب واستضافتا مسىؤولين اسرائليين في بلادهما وتبادلا الزيارة متجاهلتين كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني يوميا.

وشارك عشرات آلاف المستوطنين في ما يسمى بـ"مسيرة الاعلام" بالقدس احتفالاً بذكرى احتلال الشق الشرقي من المدينة، وفق التقويم العبري، وسبق ذلك اقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى وتأدية صلوات دينية، قبل أن تندلع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين.
مصدر : وكالات
رقم : 996871
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