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الاثنين 30 أيار 2022 ساعة 21:14

السيسي يبحث مع نظيره البولندي الأزمة الأوكرانية الروسية

السيسي يبحث مع نظيره البولندي الأزمة الأوكرانية الروسية
وأوضح السيسي أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وتهدد الأمن الغذائي.

وتابع خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي: "حرصت على إطلاع الرئيس البولندي على كافة التطورات التي تشهدها مصر في المجالات ذات الصلة بعمل الاتحاد الأوروبي مثل قضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان".

وأضاف الرئيس المصري: "تحدثنا عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان.. وتعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف.. والجهود الوطنية لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.. ودعم جهود مواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي".

وأضاف السيسي، أنه تم الحديث عن قضية سد النهضة، وتم التأكيد على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وضرورة تهيئة مناخ السلام.

وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، ونظيره البولندي، اندريه دودا، توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس البولندي اندريه دودا وقرينته، في قصر الاتحادية.

وشملت مذكرات التفاهم، التعاون في المجال الدولي، والتعاون في مجال البحوث الزراعية بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في بولندا، والتعاون في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بمصر ووزارة الرياضة والسياحة في بولندا، والتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية البولندية.

ويزرو رئيس بولندا مصر برفقة قرينته، أغاتا كورنهاوزر دودا، لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فضلا عن حضور منتدى اقتصادي بولندي مصري، ولقاء الجالية البولندية في العاصمة المصرية القاهرة.
مصدر : وكالات
رقم : 996877
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