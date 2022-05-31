العراق.. هجوم صاروخي يستهدف محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار

وحسب المعلومات فإن دوي انفجارات تسمع قرب قرية السحل في محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار، فيما تضاربت المعلومات حول عدد الصواريخ التي سقطت على القاعدة.



و اعلنت مصادر امنية ان 6 صواريخ غراد أطلقت من ناحية البغدادي باتجاه قاعدة عين الأسد غربي الأنبار.