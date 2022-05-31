أحدث العناوين :
قوات الاحتلال تقتحم جنين ومخيم قلنديا
بايدن: السيطرة على الأسلحة أمر يعود للكونغرس
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية
انضمام تركيا إلى رابطة مصنعي الصناعات العسكرية وتهديداتها الإقليمية
العراق.. هجوم صاروخي يستهدف محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار
رداً على قرصنة ناقلات النفط... الحرس الثوري الإيراني يردّ الصاع صاعين
أول فيديو لاحتجاز ناقلتي النفط اليونانيتين في الخليج الفارسي
الهزيمة الفادحة للولايات المتحدة في العراق والتباكي الغربي على حرية التعبير
الطالب الفلسطيني.. شعلة تحرك العمل الثوري وتفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني
السيد الحوثي: اعتداء الصهاينة على الاقصى يشكل تهديدا للمسلمين جميعا
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
31 May 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الثلاثاء 31 أيار 2022 ساعة 07:33
العراق.. هجوم صاروخي يستهدف محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار
وحسب المعلومات فإن دوي انفجارات تسمع قرب قرية السحل في محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار، فيما تضاربت المعلومات حول عدد الصواريخ التي سقطت على القاعدة.
و اعلنت مصادر امنية ان 6 صواريخ غراد أطلقت من ناحية البغدادي باتجاه قاعدة عين الأسد غربي الأنبار.
مصدر :
وكالات
رقم :
996944
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية
انضمام تركيا إلى رابطة مصنعي الصناعات العسكرية وتهديداتها الإقليمية
31 أيار 2022
رداً على قرصنة ناقلات النفط... الحرس الثوري الإيراني يردّ الصاع صاعين
31 أيار 2022
الهزيمة الفادحة للولايات المتحدة في العراق والتباكي الغربي على حرية التعبير
31 أيار 2022
الطالب الفلسطيني.. شعلة تحرك العمل الثوري وتفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني
31 أيار 2022
قائد الثورة : الاهتمام بالطاقات الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر
30 أيار 2022
سلامي:سنثأر لدم الشهيد "خدايي"من الاعداء
30 أيار 2022
قائد حرس الثورة الاسلامية متوعدا: سنثأر للشهيد صياد خدائي
30 أيار 2022
الأكراد في السباق الرئاسي... من الحرب أولاً إلى السلام أخيراً
30 أيار 2022
بعيداً عن إسبانيا.. الجزائر تحسم ملف تزويد أوروبا بالغاز
30 أيار 2022
"مسيرة الأعلام" تنذر بحرب جديدة.. الكرة في ملعب "إسرائيل"؟
30 أيار 2022
رئيسي: على دول المنطقة العمل بمسؤولياتها تجاه مشكلة العواصف الغبارية
30 أيار 2022
قائد القوة الجوية الايرانية: نولي اهتماما خاصا بالطائرات المسيرة
28 أيار 2022
أحدث العناوين
قوات الاحتلال تقتحم جنين ومخيم قلنديا
بايدن: السيطرة على الأسلحة أمر يعود للكونغرس
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية
انضمام تركيا إلى رابطة مصنعي الصناعات العسكرية وتهديداتها الإقليمية
العراق.. هجوم صاروخي يستهدف محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار
رداً على قرصنة ناقلات النفط... الحرس الثوري الإيراني يردّ الصاع صاعين
أول فيديو لاحتجاز ناقلتي النفط اليونانيتين في الخليج الفارسي
الهزيمة الفادحة للولايات المتحدة في العراق والتباكي الغربي على حرية التعبير
الطالب الفلسطيني.. شعلة تحرك العمل الثوري وتفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني
السيد الحوثي: اعتداء الصهاينة على الاقصى يشكل تهديدا للمسلمين جميعا
السيسي يبحث مع نظيره البولندي الأزمة الأوكرانية الروسية
بالفيديو.. قافلة للتحالف الامريكي تدخل القامشلي السورية
صنعاء توضح سبب رفض العدوان زيارة الصليب الأحمر لسجونهم
قاليباف ورحمان يؤكدان على تطوير العلاقات بين طهران ودوشنبة
اجتماع اللجنة الثنائية للتعاون الجزائري التونسي في الطاقة والمناجم
الإمارات والبحرين تدينان اقتحام المستوطنين للأقصى
الإمارات والاحتلال يوقعان اتفاقية للتجارة الحرة في دبي
الاحتلال يواصل اعتداءاته بحق الفلسطينيين
نائب لبناني: أميركا تتحمل مسؤولية مصائب اللبنانيين
هل سيعود الانفلات الأمني إلى غربي ليبيا؟
الأكثر قراءة
وهاب يرد على السفير السعودي في لبنان
الإطار التنسيقي يبارك تصويت مجلس النواب على تجريم التطبيع
برلمان العراق يقر قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال
لبنان.. ترقب لما ستؤول إليه جلسة انتخاب رئيس البرلمان
الدفاع الروسية تعلن عن إزالة الألغام بالكامل من ميناء ماريوبول
حزب الدعوة الاسلامية يشكر مجلس النواب لتشريعه قانون تجريم التطبيع
الخطيب : على السياسين في لبنان أن يرتقوا لمستوى تضحيات الشهداء
مؤسسات علمائية تدعو لتوحيد خطبة الجمعة حول ‘‘مسيرة الأعلام‘‘
قائد الجيش اللبناني: سيبقى عيد المقاومة والتحرير محطة مشرقة في تاريخ وطننا
الوفاء للمقاومة: لم يستطع أي من منافسينا أن يخترقوا لوائح الأمل والوفاء
موسكو: 10% زيادة التبادل التجاري الإيراني الروسي في 3 أشهر
تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في حوارة
شمخاني: ازمات المنطقة ناجمة عن التدخلات الاميركية والصهيونية الشريرة
الخطيب يكشف عن نتائج التحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة
وزير الخارجية الايراني: سنسخر امكانياتنا لمتابعة اغتيال الشهيد صياد خدائي
تخت روانجي: لا ينبغي تسييس المساعدات الانسانية مهما كانت الظروف
ليبيا.. ومخطط أمريكي جديد للتقسيم
انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين يودي بحياة طفلة سورية
حماس تحذر مجدداً من مسيرة الأعلام وتتعهد بالرد بحال 'تجاوز الخطوط الحمراء'
وزير الامن الايراني: الكيان الصهيوني يصارع الموت
الأخبار الساخنة
بعد عودة المظاهرات الاحتجاجية ..ما السيناريوهات المحتملة في تونس؟
إخترنا لکم
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية
انضمام تركيا إلى رابطة مصنعي الصناعات العسكرية وتهديداتها الإقليمية
رداً على قرصنة ناقلات النفط... الحرس الثوري الإيراني يردّ الصاع صاعين
الهزيمة الفادحة للولايات المتحدة في العراق والتباكي الغربي على حرية التعبير