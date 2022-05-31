خطيب زاده: واشنطن لم ترد بعد على مقترحات إيران الجديدة

وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الاسبوعي وتابعته مراسلة "العين الإخبارية" في طهران، "ندعو اليونان لاتخاذ الإجراءات القانونية والاستعانة بمحام بشأن سفنها بدلاً من الجلبة وإحداث ضجة إعلامية".



وأضاف خطيب زاده إن "طاقم السفينتين في حالة جيدة، وعلى اتصال بعائلتهم ولا قلق عليهم".



وتابع: عندما تم الاستيلاء على سفينتنا بشكل غير قانوني حاولنا تفعيل القناة الدبلوماسية تحدث وزير خارجيتنا (حسين أمير عبداللهيان) إلى نظيره اليوناني عبر الهاتف لكن الحكومة اليونانية أشارت إلى أن أمر الطرف الثالث (الولايات المتحدة) كان أكثر أهمية بالنسبة لها".



وأشار الدبلوماسي الإيراني "يجب أن يلاحظوا أن الولايات المتحدة وليس هناك طرف ثالث يؤيد العلاقات الإيرانية اليونانية علاقتنا مع اليونان جيدة ويجب أن تستمر في هذا السياق".



استئناف المفاوضات النووية



وفيما يتعلق باستئناف المفاوضات النووية المتوقفة منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بين إيران والقوى الغربية، أجاب خطيب زاده "إن الولايات المتحدة لم تقدم أجوبة مقنعة لاستئناف المفاوضات".



وبين بشأن الأنباء باتخاذ بايدن قراره بعدم رفع الحرس الثوري من لائحة الإرهاب "ما يهم إيران من مفاوضات فيينا تحقيق الفائدة الاقتصادية والقضايا العالقة هي الضمانات والافراد".



واعتبر إن "تقليص محادثات فيينا في موضوع "عقوبات الحرس الثوري الإيراني" ليس موقفاً إيرانياً، لافتاً إلى أن "إيران أبلغت الأمريكيين بالخطوط الحمراء وهو يعرفون ذلك".



ورأى خطيب زاده إن "التوقف في المفاوضات كل هذا الوقت جاء بسبب تجاهل المبادرات الإيرانية الأوروبية من قبل الولايات المتحدة، وعلينا أن نرى متى تريد الولايات المتحدة إعلان قرارها".



وتابع إن "محادثات فيينا تبحث المسائل المرتبطة بإستفادتنا من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي، وما يتم التفاوض عليه بين طهران وواشنطن هو قضايا تتعلق بدورة الاستخدام الاقتصادي لإيران ورفع جميع مكونات الضغط الأقصى للولايات المتحدة".



ولفت إلى أن "إيران قدمت مبادراتها في مسار تبادل الرسائل مع أمريكا إلا أن هذه الأخيرة لم تقدم الردود المتوقعة على ذلك".



المحادثات مع السعودية

وكشف المتحدث باسم الوزارة الخارجية الايرانية إن "عقد اجتماع مهم بشأن الحج في وزارة الخارجية الايرانية لأجل ترتيب الاستعدادات الدبلوماسية لهذه القضية المهمة".

ولفت إلى أن "موعد الجولة السادسة من المحادثات مع السعودية غير واضح وعلينا أن نرى إلى أين تتجه الاتفاقيات التي تم التوصل إليها".

وشدد خطيب زاده على أنه "في مجال الحج تم تنفيذ الاتفاقيات ونأمل أن يكون الحج سلميًا ونحن بحاجة إلى أن نرى كيف نمضي قدمًا في مجالات أخرى من التوافقات ثم نتحدث عنها".

وعن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انتقد قيام إيران بتخصيب وتخزين اليورانيوم بطريقة مخالفة للاتفاق النووي المبرم عام 2015، قال خطيب زادة: كان يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتوخى أقصى درجات الحرص على عدم الانحراف عن المسار التقني وما ورد في النظام الأساسي وللأسف فإن أطراف مثل إسرائيل تحاول دائما التخريب".

وأضاف "يجب أن تكون الوكالة الدولية الذرية حريصة على عدم تدمير المسار الذي اتخذناه في التعاون معها حتى الآن"، لافتاً إلى أن "التقرير الاخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعكس حقيقة المحادثات بين إيران والوكالة".