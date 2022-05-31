السيد صفي الدين: الولايات المتحدة تريد إبقاء لبنان عاجزا ومحاصرا

وقال أن الذين يراهنون على ضعف المقاومة تحت أي ظرف هم واهمون وعليهم أن يستيقظوا من غفلتهم هذه، داعيًا الجميع إلى التلاقي الإيجابي من أجل بناء الوطن وإنقاذه ومساعدته على تخطي أزماته.