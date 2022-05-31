عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وشارك في اقتحام المسجد الأقصى المستوطن المتطرف يهودا غليك، إلى جانب أربعة عناصر من مخابرات الاحتلال.



وذكرت مصادر مقدسية أن 149 مستوطنا بينهم المتطرف غليك، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وذلك بعد توتر شديد شهدته مدينة القدس المحتلة، عقب تنظيم المستوطنين لمسيرة الأعلام الأحد الماضي.



وأعرب المرابطون في المسجد الأقصى عن ثباتهم أمام اعتداءات وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية.



وقالت المرابطة المقدسية هنادي حلواني إنه "ما دمنا نؤمن أننا أصحاب الحق، فلا نركن إلى زيف الباطل، ولا تغرنا غلبة أهله، ولا نقف في وجهه إلى أقويا وواثقين أن الله معنا".



وتابعت حلواني في حديثها الموجه للاحتلال الإسرائيلي: "فما غيّهم إلا سحابة صيفٍ آن لها أن تنجلي"، على حد وصفها.



من جانبها، أكدت المرابطة المقدسية خديجة خويص أن النصر الذي يصوره الاحتلال في المسجد الأقصى، عبارة عن وهم، متسائلة "كيان دفع جيشا مدججا لرفع أعلامه! فأي نصر هذا وأي استعراض بهلواني!".



وأردفت خويص بقولها: "سنظل نقول: لمن القدس اليوم؟! لله الواحد القهار".



الى ذلك شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات لعدد من الفلسطينيين في بلدات الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر صحفية أن حملة الاعتقالات جاءت أثناء مداهمات قوات الاحتلال لعدة بلدات في الضفة، وطالت أسرى محررين.



وبينت أن المعتقلين هم، محمد حافظ دريدي من بيت ليد شرق طولكرم، والمحرر مصطفى بني عودة، من طمون جنوب طوباس، و المحرر يحيى مقبول من نابلس.



كما اعتقلت أحمد مطير من مخيم قلنديا شمال القدس؛ ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع الاحتلال في المخيم.



وطالت حملة الاعتقال المحرر نسيم البرغوثي من بيت ريما غرب رام الله، والمواطن علاء سرحان، من جفنا شمال المدينة، والمصاب عبد الرحمن يوسف الدراويش من دورا جنوب الخليل، وهاني زايد الهوارين من الخليل؛ حيث تم اعتقاله على حاجز الكونتينر شرق بيت لحم.



وفي جنين، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء مرورها عن دوار الشهداء جنوب المدينة، كما أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام حي الجابريات.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها، وعدة تجمعات وبلدات بالمحافظة (شمال الضفة) وسط اندلاع مواجهات.



وذكرت مصادر محلية أن "القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسيّرت آلياتها العسكرية في شوارعها، في خطوة استفزازية، وشنت حملات تمشيط واسعة، ما أدى الى اندلاع مواجهات أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع".



وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريًّا بين بلدة برقين و"كفر قود"، وأوقفوا المركبات وفتشوها، ودققوا في بطاقات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين وسط اندلاع مواجهات، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدتي يعبد وعرابة وقرى كفيرت و"بئر الباشا" في نفس المحافظة.



ومنذ مطلع العام الجاري؛ يُجري جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام لمدينة جنين ومخيمها، لاعتقال مطلوبين فلسطينيين، وعادة ما تندلع مواجهات واشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين.



وأصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الاثنين/الثلاثاء، خلال مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة البيرة (وسط الضفة الغربية).



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي لشاب في رجله، نقل على إثرها إلى مستشفى بمدينة رام الله.



كما أصيب فلسطينيان بجروح، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي تقوع شرق بيت لحم، ودورا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية.



وقالت مصادر فلسطينية، إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ووحدات خاصة، اقتحمت بلدة تقوع، فجر اليوم قبيل مظاهرة للمستوطنين على مدخل البلدة، فتصدى لها السكان، واشتبكوا مع قوات الاحتلال".



وأضافت المصادر، أن "الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز والقنابل الصوتية، ما أدى إلى إصابة شاب بجراح خطيرة واعتقاله، فيما أصيب عدد من سكان البلدة بحالات اختناق".



وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، أن "حوالي 10 حافلات تقل مستوطنين يرافقهم جنود الاحتلال، اقتحموا البلدة وتمركزوا على المدخل الغربي للبلدة، وسط ترديد شعارات تدعو إلى قتل العرب".



وفي الخليل، أصيب الشاب عبد الرحمن يوسف الدراويش من بلدة دورا بقدمه، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار باتجاهه قبل اعتقاله، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة.



وزعم جيش الاحتلال في بيان، أن "الشاب المصاب كان ضمن مجموعة ألقت الحجارة والزجاجات الحارقة على موقع للجيش قرب البلدة، وأشعلت النار في إطارات السيارات".



وشهدت مناطق متفرقة من الضفة، الاثنين، مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين بحماية جنود الاحتلال، عقب يوم واحد من تنظيم جماعات يهودية "مسيرة الأعلام" بالقدس المحتلة.