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الثلاثاء 31 أيار 2022 ساعة 15:23

لافروف من المنامة: روسيا والبحرين متفقتان على عودة سوريا إلى الجامعة العربية

لافروف من المنامة: روسيا والبحرين متفقتان على عودة سوريا إلى الجامعة العربية
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني: "لقد تحدثنا عن الأوضاع في أوكرانيا، وبطلب من أصدقائنا، أطلعناهم بالتفصيل على عواقب الأحداث الأخيرة، بما في ذلك وضع الأغذية. وأطلعناهم على الإجراءات التي يتخذها الجانب الروسي منذ أكثر من شهر لضمان العبور الحر للسفن الناقلة للحبوب الأوكرانية، وهي السفن المحاصرة في الوقت الحالي في الموانئ الأوكرانية".

وتابع لافروف: "إذا تم حلّ مشكلة إزالة الألغام، والتي لفتنا إليها انتباه الزملاء الغربيين، فإنّ القوات البحرية الروسية ستضمن عبور تلك السفن في أعالي البحر إلى البحر المتوسط، ثم بعد ذلك إلى وجهاتها".

وأكّد لافروف من المنامة أنّ روسيا والبحرين متفقتان على ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وليل أمس الإثنين، بحث وزير الخارجية الروسي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت وكالة أنباء البحرين إنّ العاهل البحريني استقبل لافروف، الذي يزور المنامة، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وأضافت أنّه جرى أيضاً بحث "آخر مستجدات الأوضاع والتحديات الإقليمية والدولية، ولا سيما الوضع في أوكرانيا".
مصدر : وكالات
رقم : 996999
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