ما حقيقة انفجار سيارة لـ‘‘قسد‘‘ في الحسكة؟

وذكرت ان أن الخبر المتداول عن انفجار سيارة أمام مقر "قسد" غير صحيح ويؤكد أن ما حصل هو احتراق سيارة نوع فان نتيجة ماس كهربائي في مركز حجز السيارة التابع لـ "قسد" في حي الناصرة بمدينة الحسكة تسبب بحرق سيارتين بجانبها



من جانبها أوضحت "سانا"، أن عطلا فنيا في محرك سيارة نقل صغيرة مغلقة كانت مركونة في حي الناصرة بمدينة الحسكة، أدى إلى احتراق السيارة بالكامل وامتداد النيران إلى سيارات مجاورة.



وأضافت: "امتدت النيران إلى عدد من السيارات الأخرى وصهريج محروقات فارغ، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، من دون تسجيل إصابات بين المدنيين".