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الثلاثاء 31 أيار 2022 ساعة 16:08

أميرعبداللهيان: هدفنا الرئيسي عدم الانقياد إلى الغرب أو الشرق

أميرعبداللهيان: هدفنا الرئيسي عدم الانقياد إلى الغرب أو الشرق

وأدلى أميرعبداللهيان بهذا التصريح خلال ندوة "السياسة الخارجية المتوازنة في مدرسة الإمام الخميني (رض)" التي أقيمت اليوم الثلاثاء بمرقد الإمام الراحل (رض).

وجدد وزير الخارجية الإيرانية في كلمته العزاء على أعتاب الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني (رض) في 4 يونيو 1989 إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية وأسرة الإمام الراحل.

وفي معرض التنوية بالسياسة الخارجية للحكومة الإيرانية الحالية، أكد أميرعبداللهيان أنها تنبع من نهج الإمام الراحل القائم على مبدأ رفض الهيمنة على الآخرين أو الخضوع لسلطة الآخرين.

وعلى أعتاب حلول الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني (رض)، قام وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، اليوم الثلاثاء، برفقة مساعديه ومنتسبي وزارة الخارجية، بزيارة المرقد الطاهر للإمام الراحل (رض)، مجددا العهد مع مبادئ مفجر الثورة الإسلامية.

ورافق وزير الخارجية خلال هذه المراسم، حجة الإسلام السيدحسن الخميني متولي المرقد الطاهر للإمام الراحل (رض).
رقم : 997007
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