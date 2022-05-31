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الثلاثاء 31 أيار 2022 ساعة 16:11

بلجيكا تدعو إلى التوقف عن فرض عقوبات على روسيا

بلجيكا تدعو إلى التوقف عن فرض عقوبات على روسيا
ولفت دي كرو إلى صعوبة احتمال تبني عقوبات في مجال الغاز الروسي في الوقت الراهن، قائلاً إنّ "الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية خطوة كبيره ومهمة، خصوصاً أنّها شملت حظر النفط الروسي".

وتابع: "العقوبات الأوروبية على روسيا لها عواقب أكبر على موسكو، مقارنةً بفرض عقوبات في مجال الغاز المعقّد أكثر، لذلك علينا أن نتوقف لحظة، لنرى الآن ونحلل تأثير هذه العقوبات"، معرباً عن قلقه إزاء الأمن الغذائي العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا.

واتفق قادة دول الاتّحاد الأوروبي، أمس الإثنين، على حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، تشمل خفض واردات من النفط الروسي بنسبة 90%، بحلول نهاية العام الجاري. وتستثني العقوبات موقتاً النفط القادم عبر خط الأنابيب.

كذلك، تضمّنت التدابير التقييدية الجديدة فصل 3 بنوك روسية عن نظام "سويفت"، بما في ذلك "سبير بنك"، وحظر بث 3 قنوات تليفزيونية روسية في الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى عقوبات فردية.

وتعليقاً على حزمة العقوبات الجديدة، أكّد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، أنّ "قرارات العقوبات ضد روسيا تستند إلى كراهية روسيا والروس"، مشيراً إلى أنّ العقوبات "موجهة، على وجه التحديد، ضد الشعب الروسي".
مصدر : وكالات
رقم : 997008
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