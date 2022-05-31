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الثلاثاء 31 أيار 2022 ساعة 19:22

المبعوث الأممي لليمن يشدد على تجديد الهدنة في البلاد

المبعوث الأممي لليمن يشدد على تجديد الهدنة في البلاد
وقال مكتب المبعوث الأممي، عبر تويتر، إن "غروندبرغ التقى اليوم في مسقط كبير مفاوضي [حركة] أنصار الله، محمد عبد السلام ومسؤولين عُمانيين".

وأضاف أن "المبعوث الأممي اشار الى ضرورة إعادة فتح الطرق في تعز ومناطق أخرى من اليمن، وتجديد الهدنة، وأخذ خطوات جديّة تجاه إنهاء النزاع بشكل شامل".

ويوم السبت الماضي، أعلن المبعوث الأممي، في ختام جولة أولية من النقاشات بين الحكومة الموالية لتحالف العدوان في اليمن وحركة أنصار الله تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان، "تقديم اقتراح لإعادة فتح الطرق بشكل تدريجي، تضمن آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين"، داعياً الطرفين إلى "اختتام مداولاتهم الداخلية بشكل عاجل وتحقيق نتائج إيجابية يلمسها الشعب اليمني".

وأكد غروندبرغ أن "أهمية رفع القيود عن حرية حركة الناس والبضائع لا تقتصر على الأثر الإيجابي المتمثل برفع وطأة المعاناة عن اليمنيين وإنعاش اقتصادهم، بل سوف يساعد في تعزيز الثقة في العملية السياسية أيضاً".

وفي الثاني من نيسان/أبريل الماضي، أعلن غروندبرغ بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن.

كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، لكن تحالف العدوان السعودي لم ينفذ البنود المتعلقة بمطار صنعاء وتم تسجيل العديد من الخروق حيث اسقطت القوات اليمنية منذ رمضان الى اليوم اكثر من طائرة تجسسية للعدوان وسجلت العديد من الخروق إلا ان الهدنة صمدت.
رقم : 997032
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