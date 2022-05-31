الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 31 أيار 2022 ساعة 19:26

تركيا: ألغينا مناورات لـ‘‘الناتو‘‘ في البحر الأسود

تركيا: ألغينا مناورات لـ‘‘الناتو‘‘ في البحر الأسود
وقال جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، خلال تصريحات صحافية لوكالة "الأناضول": "ألغينا بعضاً وأجلنا بعضاً من مناورات الناتو المخطّط لها مسبقاً، لذلك نحن نلعب دوراً مهماً".

وتابع: "التزمنا باتفاقية مونترو، ولكنّنا مجبرون على ترك مجالنا الجوي مفتوحاً، مشيراً إلى أنه "حتى بعد تجاوز الاتفاقية، سنسأل روسيا عن السفن".

وأضاف الوزير التركي أنّ بلاده "لعبت دور الوساطة في العملية العسكرية الروسية"، متسائلاً عمّا إذا كانت تركيا ستتمكن من لعب هذا الدور إذا تورطت في العقوبات ضد روسيا، معقّباً أنّ "الغرب لديه تساؤلات حول عدم فرض تركيا عقوبات على موسكو".

وأردف أنّ "هناك الكثير من الأطراف التي ترى أنّنا نستفيد من سياسة عدم فرض العقوبات التي تقودها الدول الأوروبية"، مؤكداً أنّ "أنقرة لن تغير موقفها".

وأمس الاثنين، قال الكرملين، عقب اتصال هاتفي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين إنّه "عند مناقشة الوضع في أوكرانيا، تم التركيز على ضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود وبحر آزوف، وإزالة التهديد الذي تشكله الألغام في مياههما".

وكان قائد القوات البحرية في حلف "الناتو" الأدميرال البريطاني كيث بلونت، أكد في 10 أيار/مايو، أنّ "الحلف لا يخطّط للبقاء بعيداً عن البحر الأسود لفترة طويلة"، قائلاً إنه "تتم مراجعة خططنا كل يوم حسب الحالة، لدينا غواصات وسفن وطائرات، ويتم تكييف برنامج عملها يومياً".

يذكر أن تركيا كانت قد أغلقت عقب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الوصول إلى البحر الأسود أمام السفن الحربية وفقاً لاتفاقية "مونترو"، حيث انسحبت سفن "الناتو" من هناك مع انطلاق العملية الروسية، ولم تعد.
رقم : 997035
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خطيب زاده: واشنطن لم ترد بعد على مقترحات إيران الجديدة
خطيب زاده: واشنطن لم ترد بعد على مقترحات إيران الجديدة
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية
31 أيار 2022
انضمام تركيا إلى رابطة مصنعي الصناعات العسكرية وتهديداتها الإقليمية
انضمام تركيا إلى رابطة مصنعي الصناعات العسكرية وتهديداتها الإقليمية
31 أيار 2022
رداً على قرصنة ناقلات النفط... الحرس الثوري الإيراني يردّ الصاع صاعين
رداً على قرصنة ناقلات النفط... الحرس الثوري الإيراني يردّ الصاع صاعين
31 أيار 2022
الهزيمة الفادحة للولايات المتحدة في العراق والتباكي الغربي على حرية التعبير
الهزيمة الفادحة للولايات المتحدة في العراق والتباكي الغربي على حرية التعبير
31 أيار 2022
الطالب الفلسطيني.. شعلة تحرك العمل الثوري وتفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني
الطالب الفلسطيني.. شعلة تحرك العمل الثوري وتفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني
31 أيار 2022
قائد الثورة : الاهتمام بالطاقات الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر
قائد الثورة : الاهتمام بالطاقات الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر
30 أيار 2022
سلامي:سنثأر لدم الشهيد "خدايي"من الاعداء
سلامي:سنثأر لدم الشهيد "خدايي"من الاعداء
30 أيار 2022
قائد حرس الثورة الاسلامية متوعدا: سنثأر للشهيد صياد خدائي
قائد حرس الثورة الاسلامية متوعدا: سنثأر للشهيد صياد خدائي
30 أيار 2022
الأكراد في السباق الرئاسي... من الحرب أولاً إلى السلام أخيراً
الأكراد في السباق الرئاسي... من الحرب أولاً إلى السلام أخيراً
30 أيار 2022
بعيداً عن إسبانيا.. الجزائر تحسم ملف تزويد أوروبا بالغاز
بعيداً عن إسبانيا.. الجزائر تحسم ملف تزويد أوروبا بالغاز
30 أيار 2022
"مسيرة الأعلام" تنذر بحرب جديدة.. الكرة في ملعب "إسرائيل"؟
"مسيرة الأعلام" تنذر بحرب جديدة.. الكرة في ملعب "إسرائيل"؟
30 أيار 2022
رئيسي: على دول المنطقة العمل بمسؤولياتها تجاه مشكلة العواصف الغبارية
رئيسي: على دول المنطقة العمل بمسؤولياتها تجاه مشكلة العواصف الغبارية
30 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية
انضمام تركيا إلى رابطة مصنعي الصناعات العسكرية وتهديداتها الإقليمية
رداً على قرصنة ناقلات النفط... الحرس الثوري الإيراني يردّ الصاع صاعين
الهزيمة الفادحة للولايات المتحدة في العراق والتباكي الغربي على حرية التعبير