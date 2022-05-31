الصين: ندعم حل المسائل المتبقية بين الوكالة وإيران من خلال الحوار

وقال ليجيان في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء إن بلاده تدعم حل كافة المسائل المتبقية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران عبر الحوار والمشاورات.



وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قد أكد بأن التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعكس حقيقة المحادثات بين إيران والوكالة.



وقد قدم رافائيل غروسي يوم أمس الاثنين تقريرين حول النشاطات النووية لإيران إلى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتضمنان رأيا مسبقا يصيغه الكيان الصهيوني واستخلاصا أحاديا بشأن النشاطات الإيرانية.



