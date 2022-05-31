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الثلاثاء 31 أيار 2022 ساعة 19:30

الصحة الإيرانية تسجل 5 حالات وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 5 حالات وفاة جديدة بكورونا
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الثلاثاء إلى 141 ألفا و315 شخصا.

وأشارت في تقريرها إلى تسجيل 232 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و232 ألفا و34 شخصا.

وأضافت أن 534 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 49 ألف و442 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و 245 ألف و557 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.
رقم : 997040
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