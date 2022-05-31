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العالم الإسلامي
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الثلاثاء 31 أيار 2022 ساعة 21:02
مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر ذي القعدة
وقال مكتب السيستاني في بيان ، إن "يوم غدٍ الأربعاء الموافق (١ / ٦ / ٢٠٢٢ م) هو الأول من شهر ذي القعدة الحرام لعام ١٤٤٣ للهجرة".
مصدر :
وكالات
رقم :
997051
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