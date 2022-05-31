الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 31 أيار 2022 ساعة 21:03

استمرار انتهاك المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى

استمرار انتهاك المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى
وشارك في اقتحام المسجد الأقصى المستوطن المتطرف يهودا غليك، إلى جانب أربعة عناصر من مخابرات الاحتلال.

وذكرت مصادر مقدسية أن 149 مستوطنا منهم المتطرف غليك، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وذلك بعد توتر شديد شهدته مدينة القدس المحتلة، عقب تنظيم المستوطنين لمسيرة الأعلام الأحد الماضي.

وأعرب المرابطون في المسجد الأقصى عن ثباتهم أمام اعتداءات وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق المقدسات الإسلامية.

وقالت احدى المرابطات المقدسية إنه "ما دمنا نؤمن أننا أصحاب الحق، فلا نركن إلى زيف الباطل، ولا تغرنا غلبة أهله، ولا نقف في وجهه إلا أقوياء وواثقين أن الله معنا".

وتابعت في حديثها الموجه للاحتلال الإسرائيلي: "فما غيّهم إلا سحابة صيفٍ آن لها أن تنجلي"، على حد وصفها.

من جانبها، أكدت مرابطة اخرى أن النصر الذي يصوره الاحتلال في المسجد الأقصى، عبارة عن وهم، متسائلة "كيان دفع جيشا مدججا لرفع أعلامه! فأي نصر هذا، وأي استعراض بهلواني!".

وأردفت بقولها: "سنظل نقول: لمن القدس اليوم؟! لله الواحد القهار".

وتصدى المرابطون في المسجد الأقصى الأحد الماضي، لاقتحامات المستوطنين، ورفعوا العلم الفلسطيني ردًّا على رفع أعلام الاحتلال في المسجد، وواجهوا الاقتحامات بالتكبير والتهليل، وأدوا صلاة الضحى لساعات طويلة.

كما وشهدت عدة نقاط في الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين وتنظيمهم مسيرة الأعلام في مدينة القدس المحتلة.

وأشادت حركة "حماس"، بالمرابطين وتصدّيهم لاقتحامات المستوطنين، ومقارعتهم مسيرة الأعلام الاستيطانية، داعية أهالي الضفة الغربية إلى مزيد من الاشتباك مع المحتل، وإلى مقاومته بكل الوسائل، ورفع كلفة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات حتى دحره عن الأرض الفلسطينية وتطهيرها من دنسه.
رقم : 997052
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خطيب زاده: واشنطن لم ترد بعد على مقترحات إيران الجديدة
خطيب زاده: واشنطن لم ترد بعد على مقترحات إيران الجديدة
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية
31 أيار 2022
انضمام تركيا إلى رابطة مصنعي الصناعات العسكرية وتهديداتها الإقليمية
انضمام تركيا إلى رابطة مصنعي الصناعات العسكرية وتهديداتها الإقليمية
31 أيار 2022
رداً على قرصنة ناقلات النفط... الحرس الثوري الإيراني يردّ الصاع صاعين
رداً على قرصنة ناقلات النفط... الحرس الثوري الإيراني يردّ الصاع صاعين
31 أيار 2022
الهزيمة الفادحة للولايات المتحدة في العراق والتباكي الغربي على حرية التعبير
الهزيمة الفادحة للولايات المتحدة في العراق والتباكي الغربي على حرية التعبير
31 أيار 2022
الطالب الفلسطيني.. شعلة تحرك العمل الثوري وتفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني
الطالب الفلسطيني.. شعلة تحرك العمل الثوري وتفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني
31 أيار 2022
قائد الثورة : الاهتمام بالطاقات الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر
قائد الثورة : الاهتمام بالطاقات الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر
30 أيار 2022
سلامي:سنثأر لدم الشهيد "خدايي"من الاعداء
سلامي:سنثأر لدم الشهيد "خدايي"من الاعداء
30 أيار 2022
قائد حرس الثورة الاسلامية متوعدا: سنثأر للشهيد صياد خدائي
قائد حرس الثورة الاسلامية متوعدا: سنثأر للشهيد صياد خدائي
30 أيار 2022
الأكراد في السباق الرئاسي... من الحرب أولاً إلى السلام أخيراً
الأكراد في السباق الرئاسي... من الحرب أولاً إلى السلام أخيراً
30 أيار 2022
بعيداً عن إسبانيا.. الجزائر تحسم ملف تزويد أوروبا بالغاز
بعيداً عن إسبانيا.. الجزائر تحسم ملف تزويد أوروبا بالغاز
30 أيار 2022
"مسيرة الأعلام" تنذر بحرب جديدة.. الكرة في ملعب "إسرائيل"؟
"مسيرة الأعلام" تنذر بحرب جديدة.. الكرة في ملعب "إسرائيل"؟
30 أيار 2022
رئيسي: على دول المنطقة العمل بمسؤولياتها تجاه مشكلة العواصف الغبارية
رئيسي: على دول المنطقة العمل بمسؤولياتها تجاه مشكلة العواصف الغبارية
30 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية
انضمام تركيا إلى رابطة مصنعي الصناعات العسكرية وتهديداتها الإقليمية
رداً على قرصنة ناقلات النفط... الحرس الثوري الإيراني يردّ الصاع صاعين
الهزيمة الفادحة للولايات المتحدة في العراق والتباكي الغربي على حرية التعبير