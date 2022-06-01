مواجهات في سلوان: 3 جرحى فلسطينيين والاحتلال يعلن إصابة 4 من جنوده

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني مساء الثلاثاء، إن ثلاثة شبان أصيبوا بجروح بعد هجوم المستوطنين على المنازل في وادي الربابة بسلوان.



ودفع هجوم المستوطنون، الشباب الفلسطينيين إلى الرد عليهم بإلقاء الحجارة، ما أسفر عن إصابة أربعة جنود على الأقل كانوا ضمن قوة عسكرية إسرائيلية تحمي المستوطنين.



وادعت شرطة الاحتلال في بيان لها، أنها وصلت إلى سلوان بعد مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين، مشيرة إلى أنها نفذت عمليات اعتقال على خلفية إصابة 4 من جنودها.



فيما قال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي "وادي الربابة" أحمد سمرين، إن ما تسمى "سلطة الطبيعة" الإسرائيلية، حوّلت مدخل أراضي وادي الربابة إلى بؤرة استيطانية، مشيرا إلى معاناة المنطقة جراء اعتداءات المستوطنين اليومية.



والأحد، تصاعدت حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية، عقب تنظيم عشرات آلاف المستوطنين مسيرة الأعلام بالقدس، وسبق ذلك اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين.