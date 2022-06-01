بايدن يستبعد نية روسيا استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

وقال بادين في مقال لصحيفة أمريكية، إن الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم قلقون بشأن استخدام الأسلحة النووية. ولا نرى حاليا أي مؤشر على أن روسيا لديها نية لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.



وأضاف الرئيس الأمريكي: "اسمحوا لي أن أكون واضحا: أي استخدام للأسلحة النووية في هذا الصراع على أي نطاق سيكون غير مقبول تماما بالنسبة لنا وكذلك لبقية العالم وسيترتب عليه عواقب وخيمة".



وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.



وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.



ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.