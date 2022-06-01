الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 1 حزيران 2022 ساعة 12:23

أمريكا ترحب بالحظر الأوروبي على النفط الروسي

أمريكا ترحب بالحظر الأوروبي على النفط الروسي
واتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال قمّة في بروكسل على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان الكرملين من مصدر تمويل ضخم لحربه على أوكرانيا.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين "نرحّب بالحظر الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي"، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة، الأقلّ اعتماداً من الأوروبيين على روسيا في ما يتعلّق بمصادر الطاقة، سبق وأن فرضت حظراً تاماً على واردات المحروقات الروسية.

وأضاف "نعلم أنّ هناك دعماً واسعاً في صفوف حلفائنا وشركائنا، كما رأينا مرة جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي، لتقويض هذا العامل القوي في آلة الحرب الروسية" أي صادرات النفط والغاز.

كما رحّب برايس بالجهود التي تبذلها القارة الأوروبية لتنويع مصادر إمداداتها من الطاقة وتطوير موارد الطاقة المتجددة، وذلك لتقليل اعتمادها على موسكو "على المدى الطويل".

وقال "نحن متّحدون في تصميمنا على مواصلة الضغط على الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين وجميع المسؤولين عن هذه الحرب".
مصدر : وكالات
رقم : 997154
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
واشنطن تتراجع عن قرار فتح القنصلية الفلسطينية بالقدس.. ما السر؟
واشنطن تتراجع عن قرار فتح القنصلية الفلسطينية بالقدس.. ما السر؟
ما الهدف من انطلاق تمرين «الموج الأحمر 5» في السعودية
ما الهدف من انطلاق تمرين «الموج الأحمر 5» في السعودية
1 حزيران 2022
كواليس خطة تركيا الجديدة لغزو شمال سوريا والسيناريوهات المحتملة
كواليس خطة تركيا الجديدة لغزو شمال سوريا والسيناريوهات المحتملة
1 حزيران 2022
الصهاينة مرعوبون من الطائرات دون طيار التابعة للجيش الإيراني
الصهاينة مرعوبون من الطائرات دون طيار التابعة للجيش الإيراني
1 حزيران 2022
خطيب زاده: واشنطن لم ترد بعد على مقترحات إيران الجديدة
خطيب زاده: واشنطن لم ترد بعد على مقترحات إيران الجديدة
31 أيار 2022
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية
31 أيار 2022
انضمام تركيا إلى رابطة مصنعي الصناعات العسكرية وتهديداتها الإقليمية
انضمام تركيا إلى رابطة مصنعي الصناعات العسكرية وتهديداتها الإقليمية
31 أيار 2022
رداً على قرصنة ناقلات النفط... الحرس الثوري الإيراني يردّ الصاع صاعين
رداً على قرصنة ناقلات النفط... الحرس الثوري الإيراني يردّ الصاع صاعين
31 أيار 2022
الهزيمة الفادحة للولايات المتحدة في العراق والتباكي الغربي على حرية التعبير
الهزيمة الفادحة للولايات المتحدة في العراق والتباكي الغربي على حرية التعبير
31 أيار 2022
الطالب الفلسطيني.. شعلة تحرك العمل الثوري وتفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني
الطالب الفلسطيني.. شعلة تحرك العمل الثوري وتفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني
31 أيار 2022
قائد الثورة : الاهتمام بالطاقات الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر
قائد الثورة : الاهتمام بالطاقات الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر
30 أيار 2022
سلامي:سنثأر لدم الشهيد "خدايي"من الاعداء
سلامي:سنثأر لدم الشهيد "خدايي"من الاعداء
30 أيار 2022
قائد حرس الثورة الاسلامية متوعدا: سنثأر للشهيد صياد خدائي
قائد حرس الثورة الاسلامية متوعدا: سنثأر للشهيد صياد خدائي
30 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
واشنطن تتراجع عن قرار فتح القنصلية الفلسطينية بالقدس.. ما السر؟
ما الهدف من انطلاق تمرين «الموج الأحمر 5» في السعودية
كواليس خطة تركيا الجديدة لغزو شمال سوريا والسيناريوهات المحتملة
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية