طائرة استطلاع صهيونية تخرق الاجواء اللبنانية

وافادت التقارير ان طائرة استطلاع صهيونية دون طيار نوع ام كا خرقت الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا وقد نفذت طلعات استكشافية على علو متوسط فوق منطقتي حاصبيا والعرقوب وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبلي الشيخ والوسطاني خراج بلدة شبعا.