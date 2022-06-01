أحدث العناوين :
مسؤول: اول رحلة للحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة في ٢٢ حزيران
حملة لمقاطعة المحروقات في الأردن
الجيش التركي يقصف بلدات في ريف الرقة السورية
استشهاد الأسيرة المحررة غفران وراسنة برصاص الاحتلال
إيران ترد على فرنسا وألمانيا بشأن احتجاز سفينتين يونانيتين
مغادرة أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى القاهرة
طائرة استطلاع صهيونية تخرق الاجواء اللبنانية
الرئیس الإيراني يزور محافظة آذربایجان الشرقية
الجيش السوري يكبد الإرهابيين خسائر فادحة في حماة وإدلب
أمريكا ترحب بالحظر الأوروبي على النفط الروسي
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
1 June 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
0
الأربعاء 1 حزيران 2022 ساعة 13:10
طائرة استطلاع صهيونية تخرق الاجواء اللبنانية
وافادت التقارير ان طائرة استطلاع صهيونية دون طيار نوع ام كا خرقت الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا وقد نفذت طلعات استكشافية على علو متوسط فوق منطقتي حاصبيا والعرقوب وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية لجبلي الشيخ والوسطاني خراج بلدة شبعا.
مصدر :
وكالات
رقم :
997160
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
واشنطن تتراجع عن قرار فتح القنصلية الفلسطينية بالقدس.. ما السر؟
ما الهدف من انطلاق تمرين «الموج الأحمر 5» في السعودية
1 حزيران 2022
كواليس خطة تركيا الجديدة لغزو شمال سوريا والسيناريوهات المحتملة
1 حزيران 2022
الصهاينة مرعوبون من الطائرات دون طيار التابعة للجيش الإيراني
1 حزيران 2022
خطيب زاده: واشنطن لم ترد بعد على مقترحات إيران الجديدة
31 أيار 2022
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية
31 أيار 2022
انضمام تركيا إلى رابطة مصنعي الصناعات العسكرية وتهديداتها الإقليمية
31 أيار 2022
رداً على قرصنة ناقلات النفط... الحرس الثوري الإيراني يردّ الصاع صاعين
31 أيار 2022
الهزيمة الفادحة للولايات المتحدة في العراق والتباكي الغربي على حرية التعبير
31 أيار 2022
الطالب الفلسطيني.. شعلة تحرك العمل الثوري وتفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني
31 أيار 2022
قائد الثورة : الاهتمام بالطاقات الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر
30 أيار 2022
سلامي:سنثأر لدم الشهيد "خدايي"من الاعداء
30 أيار 2022
قائد حرس الثورة الاسلامية متوعدا: سنثأر للشهيد صياد خدائي
30 أيار 2022
أحدث العناوين
مسؤول: اول رحلة للحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة في ٢٢ حزيران
حملة لمقاطعة المحروقات في الأردن
الجيش التركي يقصف بلدات في ريف الرقة السورية
استشهاد الأسيرة المحررة غفران وراسنة برصاص الاحتلال
إيران ترد على فرنسا وألمانيا بشأن احتجاز سفينتين يونانيتين
مغادرة أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى القاهرة
طائرة استطلاع صهيونية تخرق الاجواء اللبنانية
الرئیس الإيراني يزور محافظة آذربایجان الشرقية
الجيش السوري يكبد الإرهابيين خسائر فادحة في حماة وإدلب
أمريكا ترحب بالحظر الأوروبي على النفط الروسي
الحشد الشعبي العراقي يعتقل إرهابيا في صلاح الدين
لافروف: روسيا والصين ستزيدان التعاملات باليوان والروبل
اليمن: مواصلة الجهود الأممية لفتح الطرق والممرات الإنسانية
بايدن يستبعد نية روسيا استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا
مساع أمريكية لتشديد العقوبات على بيونغ يانغ
مواجهات في سلوان: 3 جرحى فلسطينيين والاحتلال يعلن إصابة 4 من جنوده
إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بحرم جامعي في نيو أورليانز
ايران.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى "متروبل" الى 36 شخصا
واشنطن تتراجع عن قرار فتح القنصلية الفلسطينية بالقدس.. ما السر؟
ما الهدف من انطلاق تمرين «الموج الأحمر 5» في السعودية
الأكثر قراءة
برلمان العراق يقر قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال
الإطار التنسيقي يبارك تصويت مجلس النواب على تجريم التطبيع
حزب الدعوة الاسلامية يشكر مجلس النواب لتشريعه قانون تجريم التطبيع
موسكو: 10% زيادة التبادل التجاري الإيراني الروسي في 3 أشهر
مؤسسات علمائية تدعو لتوحيد خطبة الجمعة حول ‘‘مسيرة الأعلام‘‘
تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في حوارة
رئيس حزب العمال البريطاني لجونسون: حان الوقت لتحزم حقائبك!
الخطيب يكشف عن نتائج التحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة
شمخاني: ازمات المنطقة ناجمة عن التدخلات الاميركية والصهيونية الشريرة
تخت روانجي: لا ينبغي تسييس المساعدات الانسانية مهما كانت الظروف
ليبيا.. ومخطط أمريكي جديد للتقسيم
حماس تحذر مجدداً من مسيرة الأعلام وتتعهد بالرد بحال 'تجاوز الخطوط الحمراء'
لافروف يحدد مهمة الروس المتبقية في سوريا
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يبحثان العلاقات الثنائية
قائد قسامي: سيتفاجأ العدو من دقة وكثافة صواريخ المقاومة
السيد نصر الله: يوم الانتصار على "إسرائيل" هو من أيام الله
تحرير 6 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في شبوة
قاآني: الاحتلال لم يعد يجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة صوب حزب الله
تحرك جديد في الأرض المحتلة ومواجهة مرتقبة مع العدو الصهيوني
اللواء سلامي: سننتقم لكل قطرة أريقت من دماء شهدائنا
الأخبار الساخنة
بعد عودة المظاهرات الاحتجاجية ..ما السيناريوهات المحتملة في تونس؟
إخترنا لکم
واشنطن تتراجع عن قرار فتح القنصلية الفلسطينية بالقدس.. ما السر؟
ما الهدف من انطلاق تمرين «الموج الأحمر 5» في السعودية
كواليس خطة تركيا الجديدة لغزو شمال سوريا والسيناريوهات المحتملة
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية