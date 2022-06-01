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الأربعاء 1 حزيران 2022 ساعة 13:21

مغادرة أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى القاهرة

مغادرة أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى القاهرة
وتعتبر هذه الرحلة السابعة من أصل 16 رحلة تضمنتها الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي.

كما تعتبر الرحلة الأولى المتجهة إلى القاهرة منذ بدء الهدنة، وذات أهمية للمسافرين اليمنيين عامة والمرضى خاصة الذي يعانون من أمراض مزمنة وتعثر علاجهم في اليمن بسبب العدوان والحصار.

وأعرب عدد من المسافرين عن سعادتهم بتسيير أول رحلة تجارية إلى القاهرة من مطار صنعاء الدولي.

وأشاروا إلى أن التعامل والإجراءات الخاصة بالسفر في مطار صنعاء الدولي راقية وذات مهنية وفنية عالية حسب الاشتراطات والمتطلبات الدولية.
مصدر : المسيرة
رقم : 997162
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