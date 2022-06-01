إيران ترد على فرنسا وألمانيا بشأن احتجاز سفينتين يونانيتين

ودعا خطيب زادة الدولتین إلى دعم العمليات القضائية التي تستند إلى القانون الدولي الهادفة إلى ضمان حرية الملاحة والأمن البحري بدلاً من الهروب إلى الأمام ودعم الانتهاكات التي ترتكبها السفن اليونانية.



وشدد خطيب زاده: للأسف ، تحتج هذه الدول على الإجراءات القانونية التی تعتمدها ايران، فيما تلتزم الصمت إزاء التوقیف غير القانوني على السفينة التي ترفع العلم الإيراني من قبل السلطات اليونانية وتفريغ حمولتها.



وقال ان مثل هذه التدخلات غير اللائقة في الإجراءات القضائية المستقلة لایران لن تساعد في حل القضايا لذلك، كما ابلغنا السلطات اليونانية، من الأفضل اتخاذ إجراءات لحل هذه القضايا بالطرق القانونية والقضائية بدلاً من التحركات السياسية والإعلامية.



وقد أعلن حرس الثورة احتجاز ناقلتي النفط اليونانيتين، "دلتا بسويدن" و"برودنت وريور"، في مقابل ساحلي بندر لنكه وعسلوية. ويأتي ذلك، بعد أن أوقفت اليونان في وقتٍ سابق، ناقلة نفط تحمل العلم الإيراني، حيث صادرت السلطات الأميركية حمولتها.