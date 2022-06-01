استشهاد الأسيرة المحررة غفران وراسنة برصاص الاحتلال

غفران وراسنة أسيرة فلسطينية محررة أفرج عنها مطلع نيسان الماضي بعد قضائها ما يقارب ثلاثة أشهر في سجون الاحتلال، ترتقي اليوم شهيدة بنيران جنود الاحتلال بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل في الضفة الغربية.



وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت أنّ الرصاصة اخترقت صدر الشابة الفلسطينية من الجهة اليسرى، وخرجت من الجهة اليمنى فيما اكد الهلال الاحمر الفلسطيني أنّ قوات الاحتلال الاسرائيلي عرقلت لمدة عشرين دقيقة وصول طواقمه الطبية الى مدخل المخيم لنقل المصابة التي قد فارقت الحياة عند نقلها الى المستشفى.



وكانت الشهيدة غفران وراسنة تحمل شهادة البكالوريوس في الإعلام من جامعة الخليل وتخرجت عام الفين واربعة عشر ، تدربت في إذاعات محلية، وعملت في تغطية اخبار صحفية بشكل مستقل.



ودانت الخارجية الفلسطينية استهداف الشهيدة محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إعدام الشابة غفران وراسنة وغيرها من الجرائم؛ فيما اعتبرت حركة حماس إعاقة الاحتلال لطواقم الاسعاف إمعان في الجريمة وتأكيد على سلوكه الدموي وقادته الذين يجب ان يحاكموا كمجرمي حرب في المحكمة الجنائية الدولية.