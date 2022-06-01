الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 1 حزيران 2022 ساعة 14:43

هل تتجه الأمور في السودان لحوار وطني بعد رفع حالة الطوارئ ؟

هل تتجه الأمور في السودان لحوار وطني بعد رفع حالة الطوارئ ؟
وفي سياق متصل نقلت الوكالة الرسمية عن المجلس السيادي الانتقالي قوله في بيان إن قرار رفع حالة الطوارئ جاء لتهيئة الأجواء لإجراء الحوار الوطني مشيرا إلى أن اجتماعا للمجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية برئاسة البرهان توصل إلى قرارات ومقترحات لمعالجة تحديات تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة البرهان أوصى في وقت سابق برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

في هذا الصدد قال وزير الدفاع الفريق يس ابراهيم إن التوصيات التي تم رفعها من المجلس إلى البرهان تشمل كذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي .

وعقب إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، تباينت ردود القوى السياسية حول القرار بين مؤيدٍ ومقلل من تأثير القرار.

ويأتي قرار رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان بعد نحو 7 أشهر من الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021، والذيّ قال عنه إنها إجراءات لتصحيح مسار الثورة.

وقبل إصدار المرسوم عقد مجلس الأمن والدفاع، اجتماعاً بحث خلاله مُجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وضرورة تهيئة الأجواء والمناخ المُلائم للحوار والتوافق الوطني.

وأعلن محامو الطوارئ عن إطلاق السلطات سراح 63 من المُحتجزين بسجون (دبك، كوستي وبورتسودان)

ووفق تعميم صحفي تم إطلاق سراح 24 من المحتجزين بسجن بورتسودان و9 من سجن دبك و30 من سجن كوستي.

وقال محامو الطوارئ لا يزال هناك معتقلون بسجن سوبا و34 معتقلاً من الكلاكلة منذ موكب الأمس، تعنتت الشرطة في إطلاق سراحهم رغماً عن تصديق النيابة لهم بالضمانة.

وفي ردود الأفعال على رفع حالة الطوارئ فقد رحّبت الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي والإيقاد والأمم المتحدة بقرار السلطات رفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين كخطوات إيجابية لتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حلّ سلمي للمأزق السياسي الحالي بعد انقلاب 25 أكتوبر الأول 2021.

وقالت في بيان : نشجّع السلطات على استكمال الإفراج عن المعتقلين واتخاذ المزيد من الخطوات لضمان حماية الحق في التجمع السلمي والتعبير ووضع حدّ للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وضمان المحاسبة على جميع الانتهاكات التي ارتكبت بعد انقلاب 25 أكتوبر.

ونشجّع جميع أصحاب المصلحة على الاستعداد بحسن نيّة لحوار بنّاء حول حلّ سياسي وطريقة سلمية للخروج من الأزمة الحالية.

واعتبرا الآلية الثلاثية أن القرارات التي تتخذها السلطات تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة للتنفيذ الحقيقي والكامل، داعيةً إلى وقف العنف لكي تتمّ المحادثات بشكل فعليّ بهدف الوصول إلى حلّ سودانيّ الملكيّة للمأزق السياسي الحالي.

وأكدت أنها تتطلع إلى بدء محادثات مباشرة بين أصحاب المصلحة لاستعادة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية.

وعلى الصعيد الداخلي قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل إنّ قرار البرهان سينهي “التوّتر” مع المجتمع الدولي مُعلنًا  ترحيبه بقرار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لأنه يعمل على تهيئة المناج وتنقية الأجواء من أجلّ حوارٍ مثمرٍ وهادفٍ.

وقال الحزب ، في تعميم صحفي:  القرار يحقق الاستقرار في الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية ويحقق مطلب المجتمع الدولي والإقليمي الذي ظلّ يطالب باستمرار بإجراءات تهيئة المناخ للتسوية السياسية.

وأضاف: قرار البرهان، سينهي حالة التوّتر ما بين القوات المسلحة وبين المجتمع الدولي والإقليمي،لافتاً الى انه خسارة كبيرة لاصحاب اللاءات الثلاثة الذين يراهنون على المواجهة بين القوات المسلحة والمجتمع الدولي ومزيد من العقوبات غير عابئين بما يترتب على ذلك من أضرار على الشعب السوداني، على حد تعبيره.

في ذات السياق قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، أحد الأحزاب المكونة لتحالف قِوى الحُرية والتغيير: لا نعلم حتى الآن، تفاصيل مرسوم رفع حالة الطوارئ.. لكن يصح القول إنّ الحريات الأساسية ستظل مهددة بالانتهاك، والقانون بالطعن في عينيه، إذا لم يصاحب قرار رفع حالة الطوارئ تأكيد إلغاء القرار السابق الذي أعاد لجهاز المخابرات صلاحيات الاعتقال والتفتيش ومنع الندوات أو أي تجمع آخر – دون تفويض قضائي – مع توفير حصانة لمنسوبيه تمنع مساءلتهم على خلفية ممارسة هذه الصلاحيات.

 
رقم : 997170
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل تتجه الأمور في السودان لحوار وطني بعد رفع حالة الطوارئ ؟
هل تتجه الأمور في السودان لحوار وطني بعد رفع حالة الطوارئ ؟
واشنطن تتراجع عن قرار فتح القنصلية الفلسطينية بالقدس.. ما السر؟
واشنطن تتراجع عن قرار فتح القنصلية الفلسطينية بالقدس.. ما السر؟
1 حزيران 2022
ما الهدف من انطلاق تمرين «الموج الأحمر 5» في السعودية
ما الهدف من انطلاق تمرين «الموج الأحمر 5» في السعودية
1 حزيران 2022
كواليس خطة تركيا الجديدة لغزو شمال سوريا والسيناريوهات المحتملة
كواليس خطة تركيا الجديدة لغزو شمال سوريا والسيناريوهات المحتملة
1 حزيران 2022
الصهاينة مرعوبون من الطائرات دون طيار التابعة للجيش الإيراني
الصهاينة مرعوبون من الطائرات دون طيار التابعة للجيش الإيراني
1 حزيران 2022
خطيب زاده: واشنطن لم ترد بعد على مقترحات إيران الجديدة
خطيب زاده: واشنطن لم ترد بعد على مقترحات إيران الجديدة
31 أيار 2022
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية
31 أيار 2022
انضمام تركيا إلى رابطة مصنعي الصناعات العسكرية وتهديداتها الإقليمية
انضمام تركيا إلى رابطة مصنعي الصناعات العسكرية وتهديداتها الإقليمية
31 أيار 2022
رداً على قرصنة ناقلات النفط... الحرس الثوري الإيراني يردّ الصاع صاعين
رداً على قرصنة ناقلات النفط... الحرس الثوري الإيراني يردّ الصاع صاعين
31 أيار 2022
الهزيمة الفادحة للولايات المتحدة في العراق والتباكي الغربي على حرية التعبير
الهزيمة الفادحة للولايات المتحدة في العراق والتباكي الغربي على حرية التعبير
31 أيار 2022
الطالب الفلسطيني.. شعلة تحرك العمل الثوري وتفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني
الطالب الفلسطيني.. شعلة تحرك العمل الثوري وتفضح ممارسات الاحتلال الصهيوني
31 أيار 2022
قائد الثورة : الاهتمام بالطاقات الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر
قائد الثورة : الاهتمام بالطاقات الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر
30 أيار 2022
سلامي:سنثأر لدم الشهيد "خدايي"من الاعداء
سلامي:سنثأر لدم الشهيد "خدايي"من الاعداء
30 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
واشنطن تتراجع عن قرار فتح القنصلية الفلسطينية بالقدس.. ما السر؟
ما الهدف من انطلاق تمرين «الموج الأحمر 5» في السعودية
كواليس خطة تركيا الجديدة لغزو شمال سوريا والسيناريوهات المحتملة
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية