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الأربعاء 1 حزيران 2022 ساعة 16:55

رئیسی: الالتفات نحو القارة الإفریقیة من أهم محاور السیاسة الخارجیة الإيرانیة

رئیسی: الالتفات نحو القارة الإفریقیة من أهم محاور السیاسة الخارجیة الإيرانیة
وأعرب الرئیس الإيراني إبراهیم رئیسي في حوار هاتفي مع نظیره السنغالي ماكي سال عن تهانیه بمناسبة حلول الیوم الوطني الإفریقي قائلا: نكرم ذكری القادة الإفریقیین الذین حملوا لواء الحریة والاستقلال للقارة السوداء رغم الصعوبات والمتاعب التي كانوا یواجهونها.

وأشار رئیسي إلى دور الاتحاد الإفریقي في مواجهة الأحادیة و حظر الاستعمار، قائلا: جمهوریة إيران الإسلامیة شریكة موثوقة بها بالنسبة إلى إفریقیا.

كما أشار رئیس الجمهوریة إلى قدرات البلاد العالیة تقنیا وهندسیا قائلا: مازالت العلاقات الثنائیة بین الجانبین طیبة ومتینة لكن هذا المستوی من المناسبات الثنائیة لیس طیبا ویجب تطویرها وتوسیعها.

وأوضح الرئیس إبراهیم رئیسي أن الالتفات إلى القارة الإفریقیة من أهم محاور السیاسة الخارجیة الإيرانية قائلا: لا نری أیة قیود في مسار تطویر العلاقات الثنائیة مع السنغال، وجاهزون تماما لتوسیع المناسبات مع القارة السوداء خاصة السنغال.

من جانبه أبلغ الرئیس السنغالي في هذا الحوار الهاتفی تحیاته إلى سماحة قائد الثورة الإسلامیة في إيران، وأعرب عن شكره لتهنئة الرئیس الإيراني لحلول الیوم الإفریقي.

وأشار الرئیس السنغالي إلى سابقة العلاقات الودیة بین البلدین قائلا: إن المستوی الحالي للمناسبات الثنائیة أقل من المناسبات اللازمة، ومستعدون لأي تعاون لتطویرها وتمتینها.
رقم : 997182
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