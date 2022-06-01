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الأربعاء 1 حزيران 2022 ساعة 17:10

الحكومة الإيرانية: حل أزمة الغبار يتطلب تعزیز التعاون بین دول الجوار

الحكومة الإيرانية: حل أزمة الغبار يتطلب تعزیز التعاون بین دول الجوار
وقال علي بهادري جهرمي على هامش اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء بشأن خطة الحكومة الإيرانیة لحل أزمة الغبار: للأسف إننا نواجه ظاهرة الغبار والأتربة منذ عدة سنوات.. ومن المقرر أن تجري وزارة الخارجية الإيرانية مشاورات مع الدول التي تعتبر المصدر الرئيسي في انتشار الغبار.

وأضاف: قام نائب رئيس الجمهورية الإسلامية ورئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية علي سلاجقة، مؤخرا بزيارة العراق وسوريا، وهما المصدران الرئيسيان للغبار، وتم التوصل لاتفاقات جيدة مع المسؤولين في البلدين لحل هذه الأزمة.
وأوضح أن من المقرر أن تجري متابعة وتنفيذ هذه الاتفاقيات بالتعاون مع وزارات الطاقة والنفط والجهاد الزراعي في إيران.

وصرح بهادري جهرمي: رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي قال في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن مكافحة ظاهرة العواصف الغبارية تحولت اليوم إلى مطلب إقليمي مشترك ومن المتوقع من جميع دول المنطقة العمل بمسؤولياتها تجاه هذه المشكلة.
رقم : 997188
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