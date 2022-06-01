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الأربعاء 1 حزيران 2022 ساعة 20:28

العامري يؤكد لبلاسخارت ضرورة انهاء الانسداد السياسي في العراق

العامري يؤكد لبلاسخارت ضرورة انهاء الانسداد السياسي في العراق
وقال مكتب العامري في بيان إن الأخير "استقبل رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في مكتبه بالعاصمة بغداد، وبحث مجمل الاوضاع السياسية وآخر التطورات في المشهد المحلي، فيما شددا على ضرورة انهاء الانسداد السياسي وحل الازمة الراهنة تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة".

وأكد العامري "دعم الاطار الشيعي لمبادرة المستقلين التي تتضمن رؤى متقاربة بين الطرفين ، مشدداً على ضرورة اعلان تشكيل الكتلة الاكبر وضمان حق المكون الاجتماعي الاكبر".

وأوضح زعيم تحالف الفتح، أن "الإطار منفتح مع كل من يريد تقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى نقطة الالتقاء والتفاهم من أجل انهاء الانسداد الحاصل وتشكيل حكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات وجميع الملفات المهمة التي تحقق مصالح الشعب العراقي".
مصدر : وكالات
رقم : 997213
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