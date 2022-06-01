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الأربعاء 1 حزيران 2022 ساعة 21:59

بايدن يعلن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف

بايدن يعلن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف
وقال بايدن في بيان نُشر على موقع البيت الأبيض: "اليوم أعلن عن حزمة مساعدات أمنية جديدة ومهمة من أجل لتقديم المساعدة في الوقت المناسب إلى الجيش الأوكراني".

"بفضل التمويل الإضافي لأوكرانيا، الذي مر بدعم ساحق من كلا الحزبين في الكونغرس الأمريكي، ستكون الولايات المتحدة قادرة على مواصلة توفير المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، والتي سيستخدمونها بشكل فعال لصد الهجمات الروسية".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "الحزمة الجديدة ستسلحهم بقدرات جديدة وأسلحة متقدمة، بما في ذلك منظومة هيمارس الصاروخية والعتاد، للدفاع عن أراضيهم ضد التوغل الروسي".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 1 جزيران/يونيو عن وجود مخاطر تنجم من تورط دول ثالثة في الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن ما يطالب به نظام كييف الدول الغربية يتجاوز حدود اللياقة.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض: "بالطبع هذه المخاطر موجودة. ما يطالب به نظام كييف، بشكل قاطع، وبطريقة تجارية، من رعاتهم الغربيين، أولاً، يتجاوز كل حدود اللياقة والتواصل الدبلوماسي، وثانيًا، هو استفزاز مباشر لتوريط الغرب في العمليات العسكرية".
مصدر : وكالات
رقم : 997231
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