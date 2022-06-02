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الخميس 2 حزيران 2022 ساعة 09:58

114 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال يوم واحد

114 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال يوم واحد
وأوضح مصدر عسكري يمني أن خروقات العدوان تمثلت في 35 خرقاً بتحليق الطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، الضالع، البيضاء، وجبهات الحدود.

وأكد المصدر رصد خرق بضربة جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع لقوى العدوان، على منازل المواطنين في منطقة حبيل السماعي بمديرية قعطبة في الضالع ونتج عنه استشهاد مواطنين اثنين .. مبيناً أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات في محيط مدينة مأرب.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل 17 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي لمرتزقة العدوان، حيث استهدف المرتزقة بقصف صاروخي مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء في محافظة مأرب.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً لمرتزقة العدوان استهدف مواقع الجيش واللجان في الجهة الشرقية والجبل الأحمر في الحوامرة بمحافظة تعز، فيما استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان الشعبية في حرض بمحافظة حجة.

واستهدف قصف مدفعي مكثف لعناصر المرتزقة، مواقع قوات الجيش واللجان في قمامة الغاوية بمحافظة صعدة، كما تم استهداف مواقع الجيش واللجان في منطقة جيزان وميمنة البقاع في منطقة نجران.

كما أكد المصدر تسجيل 60 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة صعدة وجبهات الحدود.
رقم : 997317
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