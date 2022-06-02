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الخميس 2 حزيران 2022 ساعة 14:14
كلمة للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بمناسبة ذكرى الصرخة
ومن المرتقب أن يتطرق السيد الحوثي في كلمته إلى ما تشهده الساحة اليمنية والعربية من أحداث وتطورات في ظل استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني للعام السابع على التوالي.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
997349
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