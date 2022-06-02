الصفحة الرئيسية
0
الخميس 2 حزيران 2022 ساعة 14:48

لاول مرة منذ تفشي الوباء .. ايران تسجل ‘‘صفر‘‘ وفاة جديدة بفيروس كورونا

لاول مرة منذ تفشي الوباء .. ايران تسجل ‘‘صفر‘‘ وفاة جديدة بفيروس كورونا
وافادت الوزارة، في سياق متابعتها (اليوم الخميس) لاخر مستجدات الجائحة داخل البلاد، بتوزيع ما يبلغ 149 مليونا و978 الفا و995 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتعزيزية) من اجل التحصن ضد هذا الفيروس الوبائي على صعيد البلاد.

واشارت الى اصابة 175 شخصا، وفقا لفحوصات كورونا التي اجريت منذ امس الاربعاء لغاية اليوم في ايران؛ ليبلغ اجمالي عدد المصابين داخل البلاد 7 ملايين و232 الفا 443 شخصا.

كما نوهت وزارة الصحة بتعافي 7 ملايين و52 الفا و277 شخصا من بين المصابين بهذا المرض في ايران لحد اليوم.

وفي معرض التعليق على عدم تسجيل اي وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس الوبائي داخل البلاد اليوم، كتب وزير الصحة الايراني "بهرام عين اللهي" عبر تويتر : بعد مرور سنتين و100 يوم من مكافحة الشعب الايراني الصامد ضد كورونا، حيث لاتزال امريكا واوروبا تعلنان عن وفيات كثيرة من جراء هذا المرض في بلدانها، جربت ايران عدم تسجيل اي وفاة اليوم.

وبهذا الانجاز، قدم "عين اللهي" التهاني الى قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني، كما حيّا الشهداء المدافعين عن السلامة الصحية في البلاد.
رقم : 997360
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية
2 حزيران 2022
أفق مشرق للتعاون بين إيران وطاجيكستان
أفق مشرق للتعاون بين إيران وطاجيكستان
2 حزيران 2022
الأمراء السعوديون المهرِّبون في لبنان
الأمراء السعوديون المهرِّبون في لبنان
2 حزيران 2022
المغاربة ينتفضون ضد التطبيع والغلاء... القمع لن يوقف الغضب الشعبي
المغاربة ينتفضون ضد التطبيع والغلاء... القمع لن يوقف الغضب الشعبي
2 حزيران 2022
هل تتجه الأمور في السودان لحوار وطني بعد رفع حالة الطوارئ ؟
هل تتجه الأمور في السودان لحوار وطني بعد رفع حالة الطوارئ ؟
1 حزيران 2022
واشنطن تتراجع عن قرار فتح القنصلية الفلسطينية بالقدس.. ما السر؟
واشنطن تتراجع عن قرار فتح القنصلية الفلسطينية بالقدس.. ما السر؟
1 حزيران 2022
ما الهدف من انطلاق تمرين «الموج الأحمر 5» في السعودية
ما الهدف من انطلاق تمرين «الموج الأحمر 5» في السعودية
1 حزيران 2022
كواليس خطة تركيا الجديدة لغزو شمال سوريا والسيناريوهات المحتملة
كواليس خطة تركيا الجديدة لغزو شمال سوريا والسيناريوهات المحتملة
1 حزيران 2022
الصهاينة مرعوبون من الطائرات دون طيار التابعة للجيش الإيراني
الصهاينة مرعوبون من الطائرات دون طيار التابعة للجيش الإيراني
1 حزيران 2022
خطيب زاده: واشنطن لم ترد بعد على مقترحات إيران الجديدة
خطيب زاده: واشنطن لم ترد بعد على مقترحات إيران الجديدة
31 أيار 2022
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية
31 أيار 2022
انضمام تركيا إلى رابطة مصنعي الصناعات العسكرية وتهديداتها الإقليمية
انضمام تركيا إلى رابطة مصنعي الصناعات العسكرية وتهديداتها الإقليمية
31 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية
أفق مشرق للتعاون بين إيران وطاجيكستان
الأمراء السعوديون المهرِّبون في لبنان