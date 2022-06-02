وجاء هذا خلال مباحثات امير عبداللهيان الهاتفية اليوم الخميس، مع وزير خارجية سنغافورة " فيفيان بالاكريشنان"؛ والتي تضمنت التطورات والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد عبداللهيان أن ايران مستعدة لانجاز اتفاق جيد ومستديم وقوي، وقال ان الاتفاق بات ممكنا اذا التزمت جميع الاطراف بالدبلوماسية وليس التهديد، مشيرا الى التوصل لاتفاقات مرضية للطرفين خلال زيارة غروسي الاخيرة لطهران ومعتبرا التدخلات السياسية بشؤون الوكالة غير بناءة.



وقال وزير الخارجية الايراني إنه لايمكن قلب الحقائق حول مسيرة التعاون بين طهران والوكالة الذرية والتاييد المستمر لسلمية برنامج ايران النووي بمواقف سياسية متسرعة.