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الخميس 2 حزيران 2022 ساعة 15:32

'حمادة' يدعو إلى مشاركة واسعة في صلاة الجمعة غدًا بالأقصى

وأهاب حمادة، في تصريحات صحفية، بكلّ أبناء الشعب الفلسطيني للاحتشاد والمشاركة الواسعة، وتحدّي الاحتلال وكسر حواجزه وتجاوز عراقيله، والسعي للوصول والصَّلاة في الأقصى المبارك.

وقال: "أنتم يا أهل الرّباط، في مقدّمة من يذود عن القدس والأقصى ويدافع عنهما، نيابة عن الأمّة الإسلامية قاطبة، وإنّا على عهد الوفاء والتضحية والفداء لأولى القبلتين ومسرى الرَّسول الأمين، حتى تحريره من دنس الاحتلال".

وأكد أن الشعب الفلسطيني أثبت في معركته أمام الاحتلال ومستوطنيه أنه الأرسخ والأثبت، وأنه وحده السيّد في قدسه وصاحب الحق في أقصاه.

ويرى أن لكل لحظة مقاومة وتصدٍّ لقطعان المستوطنين المحميين بآلاف من جنود الاحتلال، رسالة أن الاحتلال لن يبلغ مأربه، وأن القدس والأقصى عصيّة على التهويد والتقسيم، وأهلها فيها باقون مرابطون متجذرون.

ودعا لأن يكون يوم الجمعة القادم يومًا للحشد الكبير في صلاة الفجر وفي صلاة الجمعة.

ودعت حراكات شبابية ومبادرات مقدسية إلى الحشد في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، للتأكيد على عروبته وإسلاميته.

وأكدت الحراكات على ضرورة المشاركة الواسعة في أداء صلاة الجمعة في باحات المسجد، وحثّت أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل على شد الرحال إلى الأقصى وتكثيف التواجد.
مصدر : وكالات
رقم : 997363
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