34 عاماً والإمام الخميني حي في قلوب الايرانيين

وفي السياق، أعلن المجلس التنسيقي لمنظمة الإعلام الإسلامي في إيران، أنّ آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، سيلقي كلمة في المناسبة، ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح يوم السبت القادم.



وفي بيان له، أوضح المجلس أن مراسم إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني (رض) في 4 حزيران/يونيو 1989، ستقام مع ذكرى "انتفاضة الخامس عشر من خرداد" التي قام بها أهالي مدينة قم المقدسة في 5 حزيران/يونيو 1963 احتجاجًا على اعتقال جلاوزة نظام البهلوي البائد للإمام الخميني (رض) وذلك في العاصمة طهران، وسائر المحافظات الأخرى بما يشمل 900 مدينة إيرانية.



وأشار البيان إلى أن مراسم هاتين الذكريتين في العاصمة طهران ستبدأ بكلمة سماحة الإمام الخامنئي، معتبرًا أنّ الشعب الإيراني الأبي والمجاهد، سيجدّد في هذه المناسبة ولاءه وتمسكه بنهج الإمام الراحل (رض) عبر حضوره في هذه المراسم.





وفي هذا الصدد اكدت قوات حرس الثورة الاسلامية بان الالتزام بالولاية والاقتداء بمدرسة امامي الثورة(الامام الخميني والامام الخامنئي) يضمنان احباط سياسات ومؤامرات الاعداء المناهضة لايران واستمرار الحركة الناهضة والمتالقة والمقتدرة للشعب الايراني خاصة جيل الشباب نحو اهداف الثورة الصانعة للحضارة.



واعتبر البيان ذكرى رحيل الامام الخميني (رض) فرصة لتبيين ابعاد شخصية الامام وافكاره السامية والمنجزات الكبيرة والباعثة على الفخر التي حققتها النهضة الاسلامية خاصة في مجال معرفة العدو ومقارعته، مؤكدة حاجة البلاد والشعب الايراني الملحة دوما لاعادة قراءة افكار وآراء مهندس الثورة الكبير ومحيي الاسلام المحمدي الاصيل في عصر الجاهلية الحديثة وان هذه المقولة تحظى باهمية مضاعفة خاصة في المرحلة الراهنة التي اصبحت فيها استراتيجيات وسيناريوهات جبهة العدو سيما المثلث الشيطاني المتمثل باميركا وبريطانيا والكيان الصهيوني ومواكبتهم من قبل الرجعية بالمنطقة والمناهضين المقيمين في الخارج المعادين للثورة والشعب الايراني، بتركيزهم على التحريف وصنع الروايات الوهمية والكاذبة عن حقائق ووقائع الثورة والبلاد.



واعتبر البيان احياء الاسلام العزيز والحياة الزاخرة بالعزة والفخر لايران والشعب الايراني بانهما تحققا في ظل جهود وجهاد الامام الخميني (رض) واستمرار ولايته وقيادته من قبل الولي الفقيه الامام الخامنئي (مد ظله العالي) واكد على دور الوحدة والتضامن الوطني في التقدم بمسيرة الثورة والبلاد.



وقال: لاشك ان الوحدة والعزم المشترك للحكومة والشعب حول محور الولاية والقيادة للثورة الاسلامية هما طريق الحل للعبور الحاسم والناجح من جميع المشاكل والتحديات القائمة امام البلاد خاصة في ظروف الاقتصاد ومعيشة الشعب والضغوط القصوى المعادية في ساحة الحرب الاقتصادية والحظر المفروض.



ومن جانبها أصدرت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية بيانا بمناسبة حلول ذكرى رحيل مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني الراحل (قده) اكدت فيه ان قوة الردع الايرانية مردّها تدّبر الامام الخميني الراحل وفكر قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي.



وجاء في البيان الذي اصدرته وزراة الدفاع الايرانية ان الامام الخميني العظيم بدأ ثورته ضد النظام الطاغوتي البائد من أجل احياء الحضارة الاسلامية واستقرار النظام الاسلامي بالاتكال على الله تعالى والاستمداد من الأئمة المعصومين عليهم السلام والتزود من منهل المعرفة الاسلامية العميقة والقرآن الكريم ودعم واسناد من الشعب الايراني البصير والغيور والثوري والشامخ، فاستطاع هدم اركان حكومة الطاغوت وانهاء هيمنة الاستكبار في ايران.



واضاف البيان ان تطبيق نظام الجمهورية الاسلامية وسيادة الشعب الدينية انطلق بالتبيين والقيادة السديدة للامام الخميني الراحل واستمر مع التدابير الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية، وهو الان ينمو ويقدم انموذجا لباقي البلدان من اجل تحقق الحضارة الاسلامية الحديثة.



وأشار البيان ايضا ان نداء الاسلام وانتفاضة يقظة الشعوب باتت اليوم مسموعة في أصقاع الارض وأصبح احرار العالم الذين استلهموا نهج الامام الخميني الراحل وقائد الثورة الاسلامية متيقنين بأن الصمود والمقاومة امام المتغطرسين في العالم هو أهدى سبيل للتخلص من سلطة وهيمنة الاستعمار والاستغلال.



وتابع البيان ان شخصية الامام الخميني الصانعة للتاريخ والمناهضة للاستكبار والهيمنة وكذلك الرؤية الثاقبة والتدابير الصائبة والرفيعة لسماحة الامام الخامنئي القائد أوجدت قوة ردع موثوق بها في المجالات الدفاعية والعسكرية ويوفر الارضية لابطال مفعول المخاطر التي تهدد وطننا العزيز وأمنها المثالي، وان الشعب الايراني الذي يتعرض لهجمة مركبة وغير مسبوقة من قبل الاعداء يستطيع بلوغ قمم الانتصار من اجل تحقيق القيم الاسلامية.



