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الخميس 2 حزيران 2022 ساعة 20:18

مسيرة حاشدة لإحياء الذكرى السنوية للصرخة في مأرب

مسيرة حاشدة لإحياء الذكرى السنوية للصرخة في مأرب
وفي المسيرة التي شارك فيها عدد من قيادات السلطة المحلية والمشايخ والوجهاء، القيت كلمات أكدت أن الصرخة التي أطلقها الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي في وجه الاستكبار الأمريكي والصلف الصهيوني أعادت للأمة هيبتها.

وأشارت إلى أن شعار الصرخة يعد سلاح وموقف، لإعلان البراءة من أعداء الله، وتعزيز الهوية الإيمانية في مقارعة الظالمين.
وأكد بيان صادر عن المسيرة الحاشدة مواصلة السير في مشروع الشهيد القائد، للبراءة من أعداء الأمة ومواجهة مخططات ومؤامرات قوى الاستكبار العالمي.

وأوضح البيان أن الصرخة ليست شعارا حزبيا أو طائفيا أو مذهبيا بل شعار جامع لكل الأمة الإسلامية للخروج من مأزقها ومواجهة التحديات..حاثا الجميع على ضرورة استشعار مضامين الصرخة ودلالاتها باعتبارها ثقافة عامة للأمة وتحصين لها من الاختراق.

وندد أبناء مديرية بدبدة بالجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ..مؤكدين أهمية التحرك الرسمي والشعبي لنصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشجاعة ووقف جرائم المحتل.
رقم : 997399
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