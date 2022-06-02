الصفحة الرئيسية
0
الخميس 2 حزيران 2022 ساعة 22:07

الرئيس الإيراني: وقف حدوث وفيات كورونا جاء رغم الحظر الظالم

الرئيس الإيراني: وقف حدوث وفيات كورونا جاء رغم الحظر الظالم
وفي هذا البيان الذي وجهه الرئيس الإيراني مساء اليوم الخميس الى ابناء الشعب الايراني، أكد رئيسي على الوقوف اجلالا للشهداء المدافعين عن الصحة والسلامة (المنتسبون الى القطاع الصحي الذين قضوا نحبهم اثناء القيام بواجبهم في معالجة مرضى كورونا) كما قدم التعازي لجميع ذوي ضحايا هذه الجائحة قائلا ان هذه التضحيات والجهود والجهاد المؤمن للكوادر الطبية وعموم الشعب الايراني الشريف في هذه الفترة الخطيرة ستبقى خالدة في تاريخ البلاد وذاكرة الشعب الايراني الوفي.

واضاف رئيسي ان هذا الانجاز الكبير تم تسجيله في ظل تعرض بلادنا لحظر ظالم وشامل حتى في استيراد الدواء والمعدات الطبية والعلاجية من جانب بعض القوى من ادعياء حقوق الانسان، لكن في ظل الاعتماد والاتكال على القدرات الذاتية والامكانيات الداخلية والجهود والتضحيات المستمرة للكوادر الطبية وحملة التلقيح الوطنية تم تسجيل نجاحات كبيرة للبلاد وقد اذعنت منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية بوقوف ايران ضمن الدول المتقدمة في مجال الوقاية وعلاج مرض كورونا.

كما أكد رئيسي ان السيطرة على فيروس كورونا في البلاد لا تعني انتهاء هذه الجائحة واجتثاثها بل من الضروري الامتثال للبروتوكولات الصحية واكمال حملة التلقيح الوطنية للحفاظ على انجازات الكوادر الطبية المدافعة عن السلامة وصونها.
رقم : 997405
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية
2 حزيران 2022
أفق مشرق للتعاون بين إيران وطاجيكستان
أفق مشرق للتعاون بين إيران وطاجيكستان
2 حزيران 2022
الأمراء السعوديون المهرِّبون في لبنان
الأمراء السعوديون المهرِّبون في لبنان
2 حزيران 2022
المغاربة ينتفضون ضد التطبيع والغلاء... القمع لن يوقف الغضب الشعبي
المغاربة ينتفضون ضد التطبيع والغلاء... القمع لن يوقف الغضب الشعبي
2 حزيران 2022
هل تتجه الأمور في السودان لحوار وطني بعد رفع حالة الطوارئ ؟
هل تتجه الأمور في السودان لحوار وطني بعد رفع حالة الطوارئ ؟
1 حزيران 2022
واشنطن تتراجع عن قرار فتح القنصلية الفلسطينية بالقدس.. ما السر؟
واشنطن تتراجع عن قرار فتح القنصلية الفلسطينية بالقدس.. ما السر؟
1 حزيران 2022
ما الهدف من انطلاق تمرين «الموج الأحمر 5» في السعودية
ما الهدف من انطلاق تمرين «الموج الأحمر 5» في السعودية
1 حزيران 2022
كواليس خطة تركيا الجديدة لغزو شمال سوريا والسيناريوهات المحتملة
كواليس خطة تركيا الجديدة لغزو شمال سوريا والسيناريوهات المحتملة
1 حزيران 2022
الصهاينة مرعوبون من الطائرات دون طيار التابعة للجيش الإيراني
الصهاينة مرعوبون من الطائرات دون طيار التابعة للجيش الإيراني
1 حزيران 2022
خطيب زاده: واشنطن لم ترد بعد على مقترحات إيران الجديدة
خطيب زاده: واشنطن لم ترد بعد على مقترحات إيران الجديدة
31 أيار 2022
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية
مندوب ايران: تقرير غروسي لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة الذرية
31 أيار 2022
انضمام تركيا إلى رابطة مصنعي الصناعات العسكرية وتهديداتها الإقليمية
انضمام تركيا إلى رابطة مصنعي الصناعات العسكرية وتهديداتها الإقليمية
31 أيار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية
أفق مشرق للتعاون بين إيران وطاجيكستان
الأمراء السعوديون المهرِّبون في لبنان