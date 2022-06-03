?>?> أوجي: عودة النفط الإيراني للسوق ستساعد في استقرار الأسواق العالمية - اسلام تايمز

وقال أوجي في تصريح له الخميس في ختام الاجتماع الـ 29 لـ"أوبك بلس": إن أوبك بلس قرر اليوم زيادة إنتاجه بمقدار 648 ألف برميل لشهري تموز/يوليو وآب/أغسطس 2022 في ضوء تقرير اللجنة الفنية والتقييمات الحاصلة فقد كانت جميع الدول الأعضاء في "أوبك بلس" متفقة حول هذا القرار.. بطبيعة الحال ستواصل أوبك بلس رصدها ومراقبتها المستمرة والمنتظمة لتطورات السوق واتخاذ أي خطوة ضرورية لحفظ الاستقرار السائد في السوق النفطية.



وأوضح بان أحدث الإحصائيات والتقارير الصادرة تشير إلى التزام دول "أوبك بلس" بالحصص المحددة بمستوى غير مسبوق بلغ 220 بالمائة خلال شهر نيسان/ابريل وقال: إن السبب الأساس في هذا المستوى من الالتزام هو عدم إنتاج الكمية المتعهد بها من قبل بعض الدول.



وصرح أن السوق العالمية تتحرك نحو التوازن والاستقرار رغم بعض الهواجس من تداعيات التوترات الجيوسياسية على النمو الاقتصادي العالمي والأضرار المحتملة على الطلب، وأضاف: بطبيعة الحال هنالك هواجس قائمة حول انخفاض المعروض من النفط خلال الأشهر القادمة.



وأضاف أوجي: لقد تم التأكيد خلال اجتماع اليوم أن دول أوبك بلس تراقب بدقة ظروف أسواق النفط العالمي والتوازن بين العرض والطلب وان الاستعداد متوفر لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بسرعة من قبل أوبك بلس حسب مقتضيات وظروف السوق النفطية.



وقال وزير النفط الإيراني: إنني أعتقد وأرى لزاما أن أؤكد مرة أخرى أن أوضاع السوق العالمية هي بحيث تلبي عودة النفط الإيراني بصورة محلوظة لحاجة الزبائن وأن تشكل عاملا للتوازن والاستقرار في الأسواق العالمية خاصة أننا ومع اقتراب فصل الصيف وبدء الرحلات في أوروبا وأميركا سنشهد زيادة الطلب العالمي على النفط والمشتقات النفطية.



وتابع أوجي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت على هذه المسألة دوما وهي أنه بغية توفير أمن العرض لأجل مصلحة المستهلكين ينبغي تجنيب أسواق الطاقة الدولية والاقتصاد العالمي تسييس قضية الطاقة وفرض إجراءات الحظر الظالمة على المنتجين، ذلك لأن اختلال أمن الطاقة واشتداد تذبذبات السوق عبارة عن لعبة خاسرة لجميع اللاعبين في هذه الساحة.



إنتاج النفط الإيراني 4 ملايين برميل يوميا



هذا وأعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن طاقة إيران في إنتاج النفط بلغت 4 ملايين برميل يوميا، وأشار إلى أن إيران بإمكانها أن تلبي جزءا من حاجة العالم للطاقة، وقال إن فارضي الحظر تصوروا بأنهم يمكنهم منع تقدم ونمو إيران بأداة الحظر الإرهابية إلا أن هذه الأداة هي بمثابة سيف ذي حدين قد طالهم هم أنفسهم.



وأشار أوجي في كلمته الخميس خلال الملتقى الدولي للطاقة المنعقد بالعاصمة الاذربيجانية باكو بحضور وزراء ومندوبين من نحو 30 دولة في العالم، إلى نجاحات إيران في مجال إنتاج النفط والغاز وقال: رغم الحظر الظالم المفروض على الشعب الإيراني منذ اعوام الا أن عملية تطوير قطاع النفط والغاز الإيراني لم تتوقف.



وأشار إلى أن إيران تعد واحدة من أكبر الدول ذات احتياطيات الغاز في العالم حيث يبلغ احتياطيها نحو 34 تريليون متر مكعب وبإمكانها تلبية جزء مهم من حاجة العالم وقال: إن لنا الآن إمكانية إنتاج مليار متر مكعب من الغاز يوميا وتبلغ طاقة إنتاجنا من النفط نحو 4 ملايين برميل يوميا، والطاقة الإنتاجية لمنتوجاتنا البترويكيماوية نحو 92 مليون طن سنويا.



وأوضح بأن إنتاج البلاد من الغاز سيبلغ 1.4 مليار متر مكعب يوميا خلال الأعوام الثمانية القادمة، وأضاف: إن العالم في حاجة ماسة للطاقة وبإمكان إيران تلبية جزء من هذه الحاجة. الجمهورية الإسلامية جاهزة لاستقبال الاستثمارات في إنتاج وتجارة الغاز كما أن إيران واقعة في مفترق طرق ترانزيت الغاز وهنالك منتجون كبار مثل روسيا وتركمنستان في الشمال وقطر في الجنوب ونحن قادون على نقل هذه المصادر العظيمة إلى اسواق الاستهلاك.



واعتبر توطين تكنولوجيا الطاقة في إيران فرصة جيدة للتعاون المشترك مع دول المنطقة، وأضاف أنك تجربة نقل الغاز من تركمنستان إلى جمهورية أذربيجان يمكن تكرارها لجميع الدول الجارة.. نحن نمتلك ثاني أكبر شبكة من أنابيب الغاز بعد شركة غازبروم ولنا مشاريع جيدة في مجال "إل أن جي".



وأوضح وزير النفط: إيران لم تقطع تزويد الدول الأخرى بالغاز حتى في حال التأخير في تسديد الأثمان، ونحن ندعو جميع الدول والشركات الراغبة بالاستثمار في مشاريع المنبع والمصب لصناعة النفط وكذلك نقل وترانزيت حوامل الطاقة.



وأشار أوجي إلى اهتمام البلاد بالطاقات النظيفة، وأضاف: لقد قمنا خلال العام الجاري بإنتاج نحو 1000 ميغاواط من الطاقات المتجددة وسيصل الرقم إلى 4000 ميغاواط في غضون الأعوام الأربعة القادمة في ظل الخطط المرسومة.



* إيران نقلت ملياري متر مكعب من الغاز من تركمنستان إلى آذربيجان



كما وأشار وزير النفط الإيراني إلى نقل 2 مليار متر مكعب من الغاز من تركمنستان إلى جمهورية آذربيجان عبر الأراضي الإيرانية، معلنا عن مضاعفة حجم نقل الغاز وتشكل فريق عمل مشترك للدراسات بين البلدين.



وأوردت وزارة النفط الإيرانية في تقرير لها الخميس أن الوزير جواد أوجي قال خلال لقائه في باكو مساعد رئيس وزراء جمهورية آذربيجان شاهين مصطفى أوف أنه تم التوصل إلى توافقات خلال المحادثات حول تطوير الحقول المشتركة للطاقة في بحر قزوين في إطار لجنة مشتركة.



ونوه إلى إمكانيات الشركات الإيرانية في المجالات التقنية والهندسية وقال: تقرر الاستفادة من طاقات المتعهدين الإيرانيين في عملية تطوير حقول النفط والغاز.



من جانبه اشار مساعد رئيس وزراء جمهورية آذربيجان إلى التعاون الثلاثي الناجح بين إيران وتركمستان وجمهورية آذربيجان في نقل الغاز وقال: إن التعاون في مجال الطاقة يمكنه أن يؤدي للتنمية المستديمة في المنطقة.



وأعلن مصطفى أوف عن تشكيل فريق عمل مشترك للدراسات في قطاع تطوير الطاقة بين البلدين.



وكان وزير النفط الإيراني قد توجه إلى العاصمة الاذربيجانية باكو الاربعاء للمشاركة في ملتقى أسبوع الطاقة الدولي وإجراء محادثات مع المشاركين فيه، وحضر في مقر السفارة الإيرانية حيث شارك عن طريق الفيديو كونفرانس في اجتماع "أوبك بلس".