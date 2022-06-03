?>?> الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على الصيادين شمال غزة - اسلام تايمز

وتتعمد زوارق الاحتلال إطلاق النار والقنابل الغازية - يوميًا - تجاه مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة، لإجبارهم على التوقف عن الصيد، مانعةً إياهم بذلك من جَني قوت يومهم.