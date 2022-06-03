الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 حزيران 2022 ساعة 08:44

الرئيس الجزائري يلتقي قيادة أقدم حزب معارضة لبحث "لم الشمل"

الرئيس الجزائري يلتقي قيادة أقدم حزب معارضة لبحث "لم الشمل"
ونشرت الرئاسة الجزائرية شريط فيديو للقاء مرفوقا ببيان جاء فيه، أن الرئيس تبون استقبل الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، والوفد المرافق له.

ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر حول فحوى اللقاء الذي جاء ضمن سلسلة لقاءات لتبون مع قادة أحزاب وشخصيات سياسية ونقابات لبحث مبادرة "لم الشمل".

بدوره، قال أوشيش، في تصريحات مصورة نشرتها الرئاسة على صفحتها بفيسبوك، إن حزبه "رد بإيجابية على دعوة الرئيس وفاء لمبادئه حول تبني الحوار والمعارضة المسؤولة".

ولفت إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض 3 نقاط رئيسة، أولها طلب توضيحات حول المبادرة، وضرورة أن تكون "مرادفة لانفتاح ديمقراطي حقيقي"، والثانية، عرض تصور الحزب لحوار يهدف لتجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

بينما كانت النقطة الأخيرة حسب أوشيش، "احترام الشروط المسبقة لأي حوار كإشارات حسن نية للشركاء السياسيين وخاصة اطلاق سراح ودون شروط للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي".

وجبهة القوى الاشتراكية، حزب يساري أسسه الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد عام 1963 وظل يعمل سرا حتى عام 1989 عندما فتح مجال التعددية الحزبية، وظل يعارض كل سياسات النظام الحالي.

وقاطع الحزب الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت بالجزائر في يونيو/حزيران 2021. لكنه شارك في الانتخابات المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقبل أيام، تحدث الرئيس الجزائري لأول مرة عن مبادرة "لم الشمل" التي أطلقها خلال لقاء مع الجالية بتركيا في مستهل زيارة إلى أنقرة.

ووصف تبون المشروع بـ"الضروري" من أجل “تكوين جبهة داخلية متماسكة” كما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأعلن الرئيس الجزائري بالمناسبة عن انعقاد "لقاء شامل للأحزاب في الأسابيع المقبلة" بعد اللقاءات الفردية التي أجراها مع قادة الأحزاب، مبرزا أن هذه اللقاءات سمحت بمناقشة وتقييم العديد من القضايا.
مصدر : وكالات
رقم : 997463
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طهران تنتقد صمت مجلس الأمن وتقاعسه ازاء الجرائم الصهيونية
طهران تنتقد صمت مجلس الأمن وتقاعسه ازاء الجرائم الصهيونية
تنديد دوليّ ببطش السعودية تجاه الصحافة.. ما علاقة وليّ العهد؟
تنديد دوليّ ببطش السعودية تجاه الصحافة.. ما علاقة وليّ العهد؟
3 حزيران 2022
دومينو عمليات القتل الجماعي بالولايات المتحدة... قوة لوبيات الأسلحة تتغلب على السياسيين
دومينو عمليات القتل الجماعي بالولايات المتحدة... قوة لوبيات الأسلحة تتغلب على السياسيين
3 حزيران 2022
العقوبات الأمريکية وشبكة حماس المالية
العقوبات الأمريکية وشبكة حماس المالية
3 حزيران 2022
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
2 حزيران 2022
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية
2 حزيران 2022
أفق مشرق للتعاون بين إيران وطاجيكستان
أفق مشرق للتعاون بين إيران وطاجيكستان
2 حزيران 2022
الأمراء السعوديون المهرِّبون في لبنان
الأمراء السعوديون المهرِّبون في لبنان
2 حزيران 2022
المغاربة ينتفضون ضد التطبيع والغلاء... القمع لن يوقف الغضب الشعبي
المغاربة ينتفضون ضد التطبيع والغلاء... القمع لن يوقف الغضب الشعبي
2 حزيران 2022
هل تتجه الأمور في السودان لحوار وطني بعد رفع حالة الطوارئ ؟
هل تتجه الأمور في السودان لحوار وطني بعد رفع حالة الطوارئ ؟
1 حزيران 2022
واشنطن تتراجع عن قرار فتح القنصلية الفلسطينية بالقدس.. ما السر؟
واشنطن تتراجع عن قرار فتح القنصلية الفلسطينية بالقدس.. ما السر؟
1 حزيران 2022
ما الهدف من انطلاق تمرين «الموج الأحمر 5» في السعودية
ما الهدف من انطلاق تمرين «الموج الأحمر 5» في السعودية
1 حزيران 2022
كواليس خطة تركيا الجديدة لغزو شمال سوريا والسيناريوهات المحتملة
كواليس خطة تركيا الجديدة لغزو شمال سوريا والسيناريوهات المحتملة
1 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تنديد دوليّ ببطش السعودية تجاه الصحافة.. ما علاقة وليّ العهد؟
العقوبات الأمريکية وشبكة حماس المالية
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية