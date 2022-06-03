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الجمعة 3 حزيران 2022 ساعة 09:59

الزاملي يؤكد التوصل إلى اتفاق لحل أزمة ماء النهروان

الزاملي يؤكد التوصل إلى اتفاق لحل أزمة ماء النهروان
وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان، إن "الزاملي التقى، اليوم الخميس، بعدد من شيوخ ووجهاء منطقة النهروان، والكادر المتقدم في المحافظة، لبحث مشكلة نقص المياه في منطقة النهروان ووضع المعالجات العاجلة واللازمة لها، بحضور عدد من النواب، والمستشارين في المكتب".

وأكد الزاملي خلال الاجتماع الذي عقده لانهاء المشكلة، أنه "جرى الاتفاق مع محافظة بغداد ودائرة الماء فيها والجهات المعنية على حل ازمة ماء النهروان بشكل نهائي وفي موعد اقصاه الخامس من تموز المقبل، بعد معالجة كافة الاشكالات المتعلقة بالموضوع اليوم"، مشيرا الى أن "مجلس النواب لن يسمح بعد اليوم للمسؤولين المعنيين بعدم تقديم الخدمات للمواطنين وخلال مدد زمنية محددة، لضمان عدم التسويف والمماطلة في انجاز المشاريع".

وتابع أن "المجلس قام بتضمين التخصيصات المالية المناسبة لمحافظة بغداد في "قانون الأمن الغذائي"، وسيتابع آلية صرفها وعدم ذهابها لجيوب الفاسدين"، داعيا وزارة التخطيط الى "وضع خطة عمل عاجلة تتضمن بيانات واحصائيات وبرامج محددة لتوزيع الموارد والمشاريع حسب النسب السكانية، واحتياجات المناطق، حتى لا تكون جزءا معرقلا للمشاريع".

ووجه الزاملي "بتشكيل لجنة من النواب والمستشارين واهالي النهروان لمتابعة تنفيذ مخرجات اجتماع اليوم".
مصدر : وكالات
رقم : 997469
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