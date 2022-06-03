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الجمعة 3 حزيران 2022 ساعة 10:04

نائب رئيس المفوضية الأوروبية: نتعهد بدعم الأردن

نائب رئيس المفوضية الأوروبية: نتعهد بدعم الأردن
واستقبل الملك الاردني عبدالله الثاني بوريل، عقب الاجتماع الرابع عشر الذي عقده مجلس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في منطقة البحر الميت.

وتحدث بوريل عن نقاشات سياسية مع الملك الاردني "مثيرة للاهتمام حول دور الأردن في الشرق الأوسط".

وبشأن التعاون مع الأردن قال بوريل: "لدينا الكثير معا وبالتأكيد يجب أن نفعل المزيد"، وأشار إلى دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد والمجتمع في الاردن بحوالي 3 مليارات يورو في السنوات السبعة الماضية، وكذلك التمويل الإضافة خلال جائحة كورونا، وفقا للمملكة.

ولدى الاتحاد الأوروبي مؤخرا 25 مليون يورو لدعم الشعب الاردني لمواجهة الأزمة الغذائية، بحسب بوريل.

لكن في 2022 هناك جائحة كورونا وحرب في أوكرانيا، وسيواجه العالم أزمات جوع، وفق بوريل الذي أكد على أهمية العمل المشترك.

"سنساعدكم"

وعبر نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن رضاه عن اتفاقية الشركة مع الأردن، وتعهد ببذل المزيد بعد المصادقة على مجموعة أولويات خلال السنوات الخمسة المقبلة.

وتعهد بدعم الأردن الذي يعاني من شح مياه، وقال "سنساعدكم بالحصول على المياه من البحر".

وتخلل الاجتماع في البحر الميت توقيع وتبني وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للأعوام الخمس المقبلة، وتعتبر المملكة الأردنية أول دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي تستكمل المفاوضات حول الوثيقة.
مصدر : وكالات
رقم : 997471
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