الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين شرق خان يونس

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: إنه "خلال الليل؛ اعتقلت قوات الجيش ثلاثة فلسطينيين حاولوا عبور منطقة العائق من جنوب قطاع غزة نحو الغلاف".



وزعم أنه ضُبط بحوزة المعتقلين الثلاثة؛ قنبلتان وسكين، مشيرًا إلى نقلهم للتحقيق.



وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتمركزين على طول الحدود الشرقية اعتقلوا ثلاثة مواطنين بالقرب من السياج الفاصل المحاذي لجنوب قطاع غزة.



ووفق معطيات حقوقية؛ نفذت قوات الاحتلال 16 عملية توغل محدودة شرق قطاع غزة، واعتقلت 52 مواطنًا، منهم 35 صيادًا، و14 متجاوزًا للحدود، و3 مسافرين.