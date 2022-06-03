3 قتلى وإصابات بحادث قطار في ألمانيا

وقالت الشرطة إن سبب الحادث الذي وقع بعد ظهر اليوم قرب مدينة غارميش-بارتنكيرخن، لم يعرف بعد، ولا يزال قيد التحقيق.



وانضمت إلى عملية الإنقاذ ثلاث مروحيات وفرق طبية من النمسا المجاورة.