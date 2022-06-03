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الجمعة 3 حزيران 2022 ساعة 17:36
3 قتلى وإصابات بحادث قطار في ألمانيا
وقالت الشرطة إن سبب الحادث الذي وقع بعد ظهر اليوم قرب مدينة غارميش-بارتنكيرخن، لم يعرف بعد، ولا يزال قيد التحقيق.
وانضمت إلى عملية الإنقاذ ثلاث مروحيات وفرق طبية من النمسا المجاورة.
مصدر :
وكالات
رقم :
997517
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