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الجمعة 3 حزيران 2022 ساعة 17:40

سوريا: الاتحاد الأوروبي يكرر الأكاذيب حول الأوضاع في البلاد

سوريا: الاتحاد الأوروبي يكرر الأكاذيب حول الأوضاع في البلاد
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: إن مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي جددت إجراءاتها القسرية أحادية الجانب اللامشروعة على سوريا تصر مرة جديدة على تكرار الأكاذيب حول الأوضاع في سوريا في انفصال تام عن الواقع وتجاهل تام للتطورات الإيجابية التي شهدتها البلاد ولا تزال وفي مقدمتها الإنجازات الكبيرة في مكافحة الإرهاب وتوطيد الاستقرار وتوسيع المصالحات الوطنية وتسوية أوضاع الكثير من المواطنين من خلال مراسيم العفو.

وأضاف المصدر: ليس غريباً أن تبقى مؤسسة الاتحاد الأوروبي أسيرة الماضي نظراً لتبعيتها العمياء للسياسة الأمريكية وفقدانها استقلالية القرار وشراكتها الكاملة في العدوان على سوريا وبالتالي فإنها والولايات المتحدة تتحملان المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين جراء الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة في انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي.

وتابع المصدر: تؤكد الجمهورية العربية السورية على ضرورة مساءلة الدول التي فرضت هذه الإجراءات القسرية وسرقت ثروات السوريين وعلى إلزامها بدفع تعويضات عن ذلك إلى الشعب السوري.

وختم المصدر بالقول: إن الجمهورية العربية السورية التي تصدى شعبها وجيشها للإرهابيين وداعميهم لن تثنيها المواقف البائسة لمؤسسة الاتحاد الأوروبي ومثيلاتها عن تحقيق المزيد من الانجازات لتجاوز تداعيات العدوان على سوريا وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب وتعزيز الوحدة الوطنية التي تمثل الحصن الحصين في الدفاع عن وحدة واستقلال وسيادة سوريا وسلامة أراضيها في مواجهة شتى أشكال التآمر والأطماع التوسعية الطورانية والطروحات المشبوهة للميليشيات الانفصالية.
رقم : 997518
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