الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 حزيران 2022 ساعة 17:44

روسيا تنشر منظومة دفاع جوي قرب قواعد التحالف الدولي في القامشلي

روسيا تنشر منظومة دفاع جوي قرب قواعد التحالف الدولي في القامشلي
وذلك بعد أنباءِِ متعدّدة عن نيّة القوّات الروسية تخفيض عدد قوّاتها في سوريا والإنسحاب تدريجياً من عدة مناطق من بينها مناطق شمال وشمال شرق سوريا، والتهديدات التركية بشن عمليّة عسكريّة جديدة على الحدود مع سوريا.

ووصلت على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة عدّة قوافل من المعدّات والأسلحة والجنود، تتضمن في معظمها معدات للدفاع الجوي، بعد نحو أسبوع على إستقدام 6 مروحيات وطائرتين حربيتين إلى القاعدة في المطار.

وأكدت مصادر اعلامية من داخل سوريا، أنَّ " القوات الروسية المتواجدة في مطار القامشلي بدأت بنصب منظومة دفاع جوي pantsir_s1 داخل المطار" مضيفة أنَّ " نشر المنظومة جاء بعد تعزيز القاعدة بعدد من الطائرات الحربية والمروحية".

وأوضحت أن روسيا تريد إرسال رسائل عديدة من خلال تحويل قاعدة مطار القامشلي، إلى ثاني أكبر قاعدة في سوريا، بعد قاعدة حميميم في اللاذقية، وذلك للرّد على إجراءات دعم الغرب لأوكرانيا وتوسع "الناتو" على الحدود معها ،من خلال التوسع واستقدام التعزيزات العسكرية في قاعدة تبعد نحو ٥ كم عن الحدود مع تركيا، وللتأكيد على أنّ الدور الروسي في سوريا محوري، وتكذيب كل الأنباء الغربية والأميركية عن إنسحاب روسيا من سوريا.

بالإضافة إلى التأكيد على الرفض الروسي لأي عملية عسكرية تركية جديدة في الشمال والشرق السوري، وذلك عبر تنفيذ عدة طلعات بـ6 مروحيات على الحدود السورية التركية انطلاقاً من القامشلي ووصولا إلى منبج، ترافقت مع تسيير دوريات مشتركة على الأرض.
مصدر : وكالات
رقم : 997519
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طهران تنتقد صمت مجلس الأمن وتقاعسه ازاء الجرائم الصهيونية
طهران تنتقد صمت مجلس الأمن وتقاعسه ازاء الجرائم الصهيونية
تنديد دوليّ ببطش السعودية تجاه الصحافة.. ما علاقة وليّ العهد؟
تنديد دوليّ ببطش السعودية تجاه الصحافة.. ما علاقة وليّ العهد؟
3 حزيران 2022
دومينو عمليات القتل الجماعي بالولايات المتحدة... قوة لوبيات الأسلحة تتغلب على السياسيين
دومينو عمليات القتل الجماعي بالولايات المتحدة... قوة لوبيات الأسلحة تتغلب على السياسيين
3 حزيران 2022
العقوبات الأمريکية وشبكة حماس المالية
العقوبات الأمريکية وشبكة حماس المالية
3 حزيران 2022
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
2 حزيران 2022
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية
2 حزيران 2022
أفق مشرق للتعاون بين إيران وطاجيكستان
أفق مشرق للتعاون بين إيران وطاجيكستان
2 حزيران 2022
الأمراء السعوديون المهرِّبون في لبنان
الأمراء السعوديون المهرِّبون في لبنان
2 حزيران 2022
المغاربة ينتفضون ضد التطبيع والغلاء... القمع لن يوقف الغضب الشعبي
المغاربة ينتفضون ضد التطبيع والغلاء... القمع لن يوقف الغضب الشعبي
2 حزيران 2022
هل تتجه الأمور في السودان لحوار وطني بعد رفع حالة الطوارئ ؟
هل تتجه الأمور في السودان لحوار وطني بعد رفع حالة الطوارئ ؟
1 حزيران 2022
واشنطن تتراجع عن قرار فتح القنصلية الفلسطينية بالقدس.. ما السر؟
واشنطن تتراجع عن قرار فتح القنصلية الفلسطينية بالقدس.. ما السر؟
1 حزيران 2022
ما الهدف من انطلاق تمرين «الموج الأحمر 5» في السعودية
ما الهدف من انطلاق تمرين «الموج الأحمر 5» في السعودية
1 حزيران 2022
كواليس خطة تركيا الجديدة لغزو شمال سوريا والسيناريوهات المحتملة
كواليس خطة تركيا الجديدة لغزو شمال سوريا والسيناريوهات المحتملة
1 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تنديد دوليّ ببطش السعودية تجاه الصحافة.. ما علاقة وليّ العهد؟
العقوبات الأمريکية وشبكة حماس المالية
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية