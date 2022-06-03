الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 حزيران 2022 ساعة 17:47

مقتل عناصر لـ‘‘قسد‘‘ باشتباكات مع عشيرة عربية في سوريا

مقتل عناصر لـ‘‘قسد‘‘ باشتباكات مع عشيرة عربية في سوريا
وأسفرت الاشتباكات عن خسائر بشرية وعسكرية وتحييد 4 عربات عسكرية إحداها أمريكية.

وأفادت مصادر صحفية نقلاً عن مصادر محلية إن مجموعة من أبناء عشيرة (الشعيطات) العربية في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، اشتبكوا بالأسلحة الرشاشة مع دورية مسلحة تابعة لـ "قسد" خلال مداهمتها لحي الموح وسط البلدة، فجر اليوم الجمعة 3 حزيران/ يونيو، بهدف اعتقال مجموعة من الشبان بتهمة التواصل مع الجيش العربي السوري.

وتابعت المصادر أن الاشتباكات آدت لمقتل 4 من مسلحي "قسد" وإصابة آخرين بجروح، كما تم تدمير سيارة عسكرية للتنيظم الموالي لجيش الاحتلال الأمريكي، لهم وإعطاب 3 سيارات اخرى بينها سيارة نوع "بازيرة" الأمريكية.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات أدت أيضا لمقتل الشاب حمد مهيدي مفرج الخضر، من أبناء البلدة.

وبينت المصادر بأن مجموعة كبيرة من مسلحي "قسد" مدعومة بالطيران المروحي والمسير الأمريكي والمدرعات تحاصر البلدة من جميع الاتجاهات وتنفذ حملات اعتقالات واسعة في حي الموح والأحياء المجاورة، اليوم الجمعة، مع مخاوف من أفعال انتقامية ضدهم.

وارسلت "قسد" تعزيزات عسكرية إلى بلدة أبوحمام بريف ديرالزور الشرقي، خوفاً من تطور الاشتباكات مع المدنيين في المنطقة على خلفية مقتل شاب مدني بالإضافة إلى مقتل 4 من عنصرها.

وتشهد مناطق وأرياف شرقي سوريا، دير الزور والرقة و الحسكة، تزايداً كبيراً في حالة الرفض الشعبي والعشائري لممارسات جيش الاحتلال الأمريكي و"قسد" التي تتركز على اعتقال المدنيين وزج الشبان في معسكرات "التجنيد الإجباري" وسرقة الثروات الباطنية للشعب السوري.
مصدر : وكالات
رقم : 997520
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طهران تنتقد صمت مجلس الأمن وتقاعسه ازاء الجرائم الصهيونية
طهران تنتقد صمت مجلس الأمن وتقاعسه ازاء الجرائم الصهيونية
تنديد دوليّ ببطش السعودية تجاه الصحافة.. ما علاقة وليّ العهد؟
تنديد دوليّ ببطش السعودية تجاه الصحافة.. ما علاقة وليّ العهد؟
3 حزيران 2022
دومينو عمليات القتل الجماعي بالولايات المتحدة... قوة لوبيات الأسلحة تتغلب على السياسيين
دومينو عمليات القتل الجماعي بالولايات المتحدة... قوة لوبيات الأسلحة تتغلب على السياسيين
3 حزيران 2022
العقوبات الأمريکية وشبكة حماس المالية
العقوبات الأمريکية وشبكة حماس المالية
3 حزيران 2022
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
2 حزيران 2022
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية
2 حزيران 2022
أفق مشرق للتعاون بين إيران وطاجيكستان
أفق مشرق للتعاون بين إيران وطاجيكستان
2 حزيران 2022
الأمراء السعوديون المهرِّبون في لبنان
الأمراء السعوديون المهرِّبون في لبنان
2 حزيران 2022
المغاربة ينتفضون ضد التطبيع والغلاء... القمع لن يوقف الغضب الشعبي
المغاربة ينتفضون ضد التطبيع والغلاء... القمع لن يوقف الغضب الشعبي
2 حزيران 2022
هل تتجه الأمور في السودان لحوار وطني بعد رفع حالة الطوارئ ؟
هل تتجه الأمور في السودان لحوار وطني بعد رفع حالة الطوارئ ؟
1 حزيران 2022
واشنطن تتراجع عن قرار فتح القنصلية الفلسطينية بالقدس.. ما السر؟
واشنطن تتراجع عن قرار فتح القنصلية الفلسطينية بالقدس.. ما السر؟
1 حزيران 2022
ما الهدف من انطلاق تمرين «الموج الأحمر 5» في السعودية
ما الهدف من انطلاق تمرين «الموج الأحمر 5» في السعودية
1 حزيران 2022
كواليس خطة تركيا الجديدة لغزو شمال سوريا والسيناريوهات المحتملة
كواليس خطة تركيا الجديدة لغزو شمال سوريا والسيناريوهات المحتملة
1 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تنديد دوليّ ببطش السعودية تجاه الصحافة.. ما علاقة وليّ العهد؟
العقوبات الأمريکية وشبكة حماس المالية
الأتراك يحيون ذكرى " مافي مرمرة".. الرسائل والأبعاد؟
"إسرائيل" تحاول إضعاف اليمن من خلال بعض الدول الخليجية