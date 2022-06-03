اليمن.. ومسيرات حاشدة في الذكرى السنوية للصرخة

وقالت مصادر في صنعاء إن اليوم يمر 20 عاما على اطلاق شعار "صرخة بوجه الاستكبار" من قبل الشهيد "حسين بدر الدين الحوثي"، وهو بالتحديد عام 2002، حيث زرع شوكة في عيون دول الاستكبار العالمي.



وبحسب المصادر فإن هذا الشعار كان سلاح بوجه الاستكبار وخلق وعي كبير في الوسط اليمني، كما انه خلق وعي حتى على مستوى الامة العربية والاسلامية.



واشارت الى ان اليمنيين يعتبرون هذا الشعار صرخة بوجه الاستكبار العالمي والمنقذ لهم من وطأة هيمنة الاستكبار العالمي وعلى رأسه أميركا.



يذكر أن أبناء الشعب اليمني يحيون كل عام، ذكرى "الصرخة في وجه المستكبرين" التي أسسها الشهيد "حسين بدر الدين الحوثي"، حيث يقيمون خلالها فعاليات عديدة من ندوات ومعارض توظف لتوعية الناس بالهدف من مقاومة الاستكبار العالمي وأهمية الشعار، وضرورة الوقوف ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخططات وأبعاد العدوان وأطماعه في اليمن وأهمية مواصلة الصمود ورفد الجبهات حتى تحقيق النصر وتطهير البلاد من الغزاة المعتدين، معلنين النفير إلى الجبهات ومواصلة رفدها بالرجال وقوافل المساعدات.



وفي هذا الصدد شهدت مدينة حجة اليمنية اليوم عقب صلاة الجمعة مسيرة جماهيرية حاشدة بالذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين.



وردد المشاركون في المسيرة شعار الصرخة تأكيداً على دوره في توحيد صف الأمة وتعزيز الصمود والثبات في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.



ورفعوا اللافتات والشعارات المؤكدة على أهمية الصرخة في تحصين الأمة وتعبئتها وفضح ما يخطط له الأعداء على الشعب اليمني والأمة والتحرك في مواجهة قوى التسلط والاستكبار.



وأشار المشاركون، إلى أن الشعار ليس لفئة أو جماعة وإنما لأحرار اليمن وأبناء الأمة وعنوان لحرية وكرامة الشعب اليمني والأمة في وجه قوى الظلم والطغيان.



وأكد بيان صادر عن المسيرة، أن الشعار عنوان لمشروع عملي متكامل شامل لكافة جوانب الحياة يُعيد للأمة هويتها ويحقق لها نهضتها وعزتها وكرامتها واستقلالها.



وأشار إلى أن الشعار كسر حاجز الصمت التي أراد العدو عقب أحداث 11 سبتمبر فرضها على الأمة وأن تتقبل احتلالها ونهب خيراتها وثرواتها، مشيراً إلى أن الشعار ينسجم مع توجهات القرآن الكريم وحركة الأنبياء في مواجهة المجرمين.



وأكد البيان، أهمية تحمل الجميع للمسؤولية الدينية والتصدي لقوى الاستكبار ومواجهة المعتدين والمنافقين، لافتاً إلى واجب الأمة في النهوض بمسؤوليتها في الدفاع عن الهوية الإسلامية والمقدسات والأرض والعرض والسيادة.



وأوضح بيان المسيرة، أن أمريكا وإسرائيل، هم أعداء الأمة، ما يقتضي إعلان التعبئة الشاملة، لافتاً إلى أن أمريكا وإسرائيل قوى استكبارية مصيرها التفكك والضعف والزوال.



وأشار إلى أن ثقافة القرآن لا تعرف الإحباط والاستسلام واليأس وأن الشعب اليمني، معني بمواصلة التصدي للعدوان والحصار حتى طرد الغزاة والمحتلين.



كما أكد أبناء ومشايخ وأعيان ووجهاء حجة، أن شعار الحق وهتاف الحرية يمثل حصانة من الوقوع في مصيدة التطبيع وما تُروج له الأنظمة المطبعة من سلام زائف مع الكيان الصهيوني.



ولفت البيان إلى أن اليمن بلد حر مستقل ولن يقبل أي وصاية عليه طالما ترفض دول العدوان الانصياع للحق .. مجدداً التأكيد على التمسك بالقضية الفلسطينية واستعداد أبناء حجة خوض المعركة مع محور المقاومة لمواجهة غطرسة الكيان الصهيوني وتماديه في تدنيس القدس والأقصى الشريف.



ونظمت بمحافظة ريمة اليمنية فعالية خطابية إحياء للذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين.



وفي الفعالية القيت كلمات أشارت إلى المضامين والمعاني التي تؤكد أهمية الشعار كسلاح وموقف فعال في مواجهة أعداء الأمة.



ولفتت إلى دور الشعار في التأثير النفسي على أعداء الأمة وتوجيه بوصلة العداء لقوى الهيمنة والاستكبار وعلى رأسها أمريكا والكيان الصهيوني.



وأكدت على أهمية المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية كسلاح له تأثير على قوى الاستكبار.



وشددت الكلمات على ضرورة التحرك الفاعل للدفاع عن الأمة وقضاياها ومواجهة المشاريع التآمرية على القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية.



وأوضحت أن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى وحدة الصف ضد أعدائها والتمسك بالمشروع القرآني الذي جعل الصرخة شعاراً في وجه المستكبرين.



كما شددت الكلمات على ضرورة الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ومواصلة الصمود والثبات في مواجهة قوى العدوان.



وتخلل الفعالية التي حضرتها قيادات محلية وتنفيذية وأمنية وشخصيات اجتماعية، قصيدة شعرية وفقرات معبرة.